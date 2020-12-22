福建寧德／坦洋工夫 茶聞天下 傳承絕技霍童線獅

寧德福安市北部的坦洋村，本是白雲山麓名不見經傳的小村子；清朝咸豐元年，因首創一種後來名為「坦洋工夫」的紅茶，遂名聞天下。

「坦洋工夫」紅茶的製茶技藝源自武夷，為與武夷山紅茶有所區別，坦洋人把本村創製的紅茶正名為「坦洋工夫」。當年「坦洋工夫」獲得英國王室貴族的珍愛，風靡英倫三島。數量日增的紅茶海外貿易，為坦洋村注入了活力。現在的「坦洋工夫」，已是大陸「地理標誌保護產品」。 坦洋村砲樓 圖／本報福建寧德傳真

風雨廊橋、胡氏宗祠、砲樓、天后神宮、茶棧茶場、茶商群宅，今日茶村，仍有許多與茶有關的古建築遺存。廊橋始建於清乾隆二年，奉祀真武大帝以鎮水患，故名「真武廊橋」。胡氏宗祠始建於清乾隆八年，光緒年間重建，象徵著宗族的地位，是坦洋現存古建築的重要代表。 坦洋村真武廊橋 圖／本報福建寧德傳真

寧德有名列大陸國家級非物質文化遺產代表作項目名錄的「霍童線獅」，現留存於霍童鎮，又稱「抽獅」，當地人稱為「打獅」，是一種獨特的民俗遊藝表現，也是一種具獨特風格，喬裝動物的雜技節目。

線獅所銜的球精緻靈巧，大球網筐內套有旋轉自如的小球，小球配有燈光，在夜裡閃閃發光，猶如點點繁星。獅子全身由多種材料製成，以竹蔑為框架，裡面填充棉花、布料、橡膠等，獅毛則用特殊的彩色塑膠絲製成。以繩索操縱獅子表演各種動作，集文功、武功於一身，其表演有單獅（雄）、雙獅（一雄一雌）、三獅（一母二子）、五獅（一母四子）四種形式。此表演技藝為家族傳承，只傳男不傳女。