福建寧德／佛光普照白雲山 天下一絕壺穴博物館

「閩東第一山」白雲山，以山壑間四季雲霧繚繞、彌望如海得名。最高峰繆仙峰，海拔1450.2米，是集自然人文資源為一體的宗教名山。寧德福安市的白雲山風景名勝區，2010年作為寧德世界地質公園三大園區之一，入選聯合國教科文組織世界地質公園名錄。

白雲山九龍洞，被稱為「壺穴博物館」、「中國冰臼的寶庫」，以及「世界奇觀，天下一絕」。從蟾溪至龍亭溪峽谷長達10多公里的溪段上，口小腹大的臼形怪石成群遍布、形狀各異、連環相套，令人歎為觀止。個體最大的「飛天井」高約60米、直徑約30米，為目前全大陸發現的最大單體石臼。 銀妝素裹白雲山 圖／本報福建寧德傳真

景區以規模宏大的河谷石臼群、罕見的花崗岩峽谷深切曲流地貌和豐富的火山岩地貌為景觀特徵，有白雲峰、九龍洞、金鐘山、黃蘭峽谷、龍亭峽谷等五大園區。白雲峰集雲海、日出、佛光「三絕」，臨近白雲峰頂，蓮峰寺、觀音閣、繆仙宮，晨鐘暮鼓，如佛國世界。 白雲峰佛光 圖／本報福建寧德傳真

金鐘山，因其古堡狀山體似一口氣勢磅礡的金鐘而得名，有6大峽谷、8處奇灘、36峰、48潭等景觀，更以古老神秘的金鐘寺而聞名。

黃蘭峽谷有「嫦娥行宮」、「八仙過海」等傳奇色彩景色，是飛鳥的天堂，獼猴的樂園。黃蘭湖碧波蕩漾，四圍青山，谷中碧流穿行，茂林修竹，崖木山花，錦繡世界。龍亭峽谷兩岸峭壁高聳、深潭瀑布，與黃蘭峽谷形成「兩峽爭險」，是天然的漂流勝地。