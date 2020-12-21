湖南寧遠女子感染禽流感 已有活禽交易市場關閉
中國湖南省永州市寧遠縣一處活禽交易市場近期傳出因為「預防禽流感」關閉，陸媒今天引述寧遠縣疾控中心人員證實，當地有一名女子感染禽流感，但當局並未透露女子是否與關閉的市場有關。
楚天都市報「百家號」官方帳號今天報導，寧遠當地資訊平台、微信公眾號「寧遠在線」19日下午刊出寧遠縣市場服務中心發布的「關於跳礅石活禽交易市場臨時休市的通告」。
其中提到，根據對活禽交易市場管理實行「一日一清洗，一日一消毒，一日一巡查，一月一休市」的要求，決定對跳礅石活禽交易市場進行「常規休市」。
通告稱，這次休市從19日上午8時起，恢復時間另行通知，市場內及周邊店家一律停止活禽的交易和宰殺。
據報導，楚天都市報記者今天撥打寧遠縣市場服務中心舉報電話，接聽電話的工作人員僅重申通告內容，並指目前的消毒是為了預防禽流感等。
對於是否是市場內的活禽或者人員確診感染禽流感，這名工作人員指以寧遠縣疾病預防控制中心發布的消息為準。
寧遠縣疾病預防控制中心工作人員則表示，幾天前該縣確實有一名女子確診感染禽流感。這名工作人員同樣沒有透露這名染疫女子如何感染，以及是否與跳礅石活禽交易市場有關。
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