廣州部分地區停電 供電局：設備故障已修復

廣州21日凌晨傳出部分地區停電的消息，甚至關於「廣州停電」的話題一度在朋友圈刷屏、登上微博熱搜，廣州供電局在官微發布，凌晨因設備故障，影響廣州三元里、羅沖圍一帶部分使用者用電，目前已全部恢復供電，廣州電網運行穩定。包括廣東東莞、中山、珠海、深圳、梅州台商均表示，所在地21日凌晨並未出現停電停水情況。

21日凌晨廣州停電區域主要集中在荔灣區、白雲區，家住荔灣區中山七路的李小姐表示，大概12時25分左右，家裡突然停電了，「從陽台往外望，除了荔灣中心醫院，還有幾棟建築物有緊急照明設備外，其他都是漆黑一片，後來過了大概半小時後電就來了。」

李小姐指出，平時如果有電路檢修或者例行維護需要停電，物業都會提前在電梯口貼通知，提醒住戶留意，這次沒有看到有通知，還以為是自己家跳電了，檢查變電箱也沒有出現異常。

信息時報報導，在停電的同時，也有廣州市民反映家裡的水也停了，家住荔灣區西灣路的胡先生表示，停水時他正準備要刷牙上床睡覺，水停了後趕緊點上先前幫家人慶生用的蠟燭，一直等到凌晨1時30分來電來水後才刷完牙上床休息。

廣州自來水公司表示，受突發停電影響，21日凌晨廣州自來水公司西村水廠、石門水廠供水系統短時停運，越秀、荔灣、白雲等部分區域供水壓力有所降低，當時立刻啟動應急預案，石門水廠於零時45分恢復正常供水，西村水廠於1時45分恢復供電後正常供水。