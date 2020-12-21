兩岸鄉創交流 台青扎根福建鄉村
「我是拿著規畫設計圖，來自台灣的福建新村民。」台南姑娘張欣頤這樣介紹自己。2014年，張欣頤從台灣輔仁大學景觀設計系研究所畢業，跟隨台灣鄉創團隊到福建參與美麗鄉村項目，負責空間規畫設計。
中新社報導，宋朝名相李綱在這裡寫下「瑞光岩丹霞禪院記」，明代兵部尚書李春燁青年時期在這裡潛心修學、走向仕途。因此，張欣頤和夥伴們在福建的第一個鄉村營造項目被命名為「耕讀李家」。
張欣頤說，台灣地方發展的理念強調以人文故事延續空間生命力，三明有好山好水好政策，讓她有靈感去勾畫美麗鄉村，找到完美契合點。三明是著名的紅土地，泰寧又是世界自然遺產地、世界地質公園。張欣頤認為，光是這一點就有持續進行鄉建鄉創的價值。
「要改造一個村子，先要真心實意地愛上它。」在駐村期間，張欣頤與際溪村的村民們一起燒火做飯，共同生產生活。如今的際溪村，老舊村居變成錯落有致的民宿，「耕讀李家」有兩岸文創品展示、鄉村圖書吧，有研學基地、創客坊，結合當地綠色生態環境、台灣鄉建經驗和高校人才，營造出「一方農耕樂園，一處心靈原鄉」的田園勝景。
對張欣頤來說，「耕讀李家」是兩岸鄉創交流的橋梁與平台。6年間，她的足跡遍布福建數個縣市百餘個鄉村，帶著「用設計點亮鄉村，把他鄉變成故鄉，讓遊人成為家人」的理念，服務了其中超過20個村落。
對台灣青年謝孟霖來說，清流縣成為他的第二故鄉。在清流台灣農民創業園近三年，他完成了人生中三件大事：辦廠、娶妻、生子。 2018年，謝孟霖創辦欣展農業有限公司，從事九層塔種植以及辛香料精深加工。
今年4月，他又與大陸青年黃水瑞合作成立一家生態農業有限公司，規畫建設集精品果蔬種植、優質水產養殖、台灣民俗體驗、科普教育、休閒觀光等於一體的現代化農業觀光園。
清流是三明引進台資企業最多的縣。清流台灣農民創業園2009年5月獲批設立，成為福建省6個國家級台農創業園之一。目前，清流台農創業園有69家台資企業，總投資13.76億元（人民幣，下同），年產值達10.1億元。
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