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兩岸鄉創交流 台青扎根福建鄉村

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
張欣頤受訪畫面。（中新社）
張欣頤受訪畫面。（中新社）

「我是拿著規畫設計圖，來自台灣的福建新村民。」台南姑娘張欣頤這樣介紹自己。2014年，張欣頤從台灣輔仁大學景觀設計系研究所畢業，跟隨台灣鄉創團隊到福建參與美麗鄉村項目，負責空間規畫設計。

中新社報導，宋朝名相李綱在這裡寫下「瑞光岩丹霞禪院記」，明代兵部尚書李春燁青年時期在這裡潛心修學、走向仕途。因此，張欣頤和夥伴們在福建的第一個鄉村營造項目被命名為「耕讀李家」。

張欣頤說，台灣地方發展的理念強調以人文故事延續空間生命力，三明有好山好水好政策，讓她有靈感去勾畫美麗鄉村，找到完美契合點。三明是著名的紅土地，泰寧又是世界自然遺產地、世界地質公園。張欣頤認為，光是這一點就有持續進行鄉建鄉創的價值。

當地人習以為常的丹霞地貌、田園風景，在台灣姑娘張欣頤眼中有了另一種可能性。圖為參觀者在福建三明市泰寧縣杉城鎮際溪村參觀張欣頤和夥伴們的鄉村營造項目「耕讀李家」。（中新社）
當地人習以為常的丹霞地貌、田園風景，在台灣姑娘張欣頤眼中有了另一種可能性。圖為參觀者在福建三明市泰寧縣杉城鎮際溪村參觀張欣頤和夥伴們的鄉村營造項目「耕讀李家」。（中新社）

「要改造一個村子，先要真心實意地愛上它。」在駐村期間，張欣頤與際溪村的村民們一起燒火做飯，共同生產生活。如今的際溪村，老舊村居變成錯落有致的民宿，「耕讀李家」有兩岸文創品展示、鄉村圖書吧，有研學基地、創客坊，結合當地綠色生態環境、台灣鄉建經驗和高校人才，營造出「一方農耕樂園，一處心靈原鄉」的田園勝景。

對張欣頤來說，「耕讀李家」是兩岸鄉創交流的橋梁與平台。6年間，她的足跡遍布福建數個縣市百餘個鄉村，帶著「用設計點亮鄉村，把他鄉變成故鄉，讓遊人成為家人」的理念，服務了其中超過20個村落。

對台灣青年謝孟霖來說，清流縣成為他的第二故鄉。在清流台灣農民創業園近三年，他完成了人生中三件大事：辦廠、娶妻、生子。 2018年，謝孟霖創辦欣展農業有限公司，從事九層塔種植以及辛香料精深加工。

今年4月，他又與大陸青年黃水瑞合作成立一家生態農業有限公司，規畫建設集精品果蔬種植、優質水產養殖、台灣民俗體驗、科普教育、休閒觀光等於一體的現代化農業觀光園。

清流是三明引進台資企業最多的縣。清流台灣農民創業園2009年5月獲批設立，成為福建省6個國家級台農創業園之一。目前，清流台農創業園有69家台資企業，總投資13.76億元（人民幣，下同），年產值達10.1億元。

福建 創業

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