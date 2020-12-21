創紀錄！德陽潮扇「扇王」顯露真容

經過德陽潮扇代表性傳承人蘇心玉一家兩個多月趕製，一把120釐米、寬60釐米，堪稱清代以來最大的潮扇「扇王」，近日終完工。

這把以「國色天香」為主題的超大潮扇，已經開始向公眾展示。「一般規格的傳統潮扇長約40釐米，扇王是傳統潮扇的3倍，製作難度較大，很多工序需要幾個人同時完成。」德陽潮扇代表性傳承人龔德江說，這把「扇王」是全家人嘔心瀝血的作品，扇框的製作是妻子蘇心玉和女兒龔書完成，扇面則由他和龔書共同繪製。

潮扇製作技藝，清代由廣東潮州傳入德陽，雖起源於潮州；幾經改良後，在德陽發展興盛，成為四川一絕。龔德江說：「目前潮州的潮扇技藝已近失傳，2014年我和妻子曾到潮州、仙遊等地尋找，但未能找到。目前來看，這把扇王應該是大陸最大的潮扇了，也是清代以來最大的一把。」

由於體型太大，目前還未能找到工匠定製與「扇王」匹配的扇座。龔德江表示，由於是第一次製作，細節方面還不太滿意，「扇框的框子軟了，導致力度不夠，棉線繃不開。」他說，明年開春後，還要再去一次貴州，尋找長結頭的竹子，再製作幾把「扇王」，直至成品滿意為止。