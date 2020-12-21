神農文創賽 台灣作品摘銅奪銀

中華炎帝神農文化創新創意大賽頒獎典禮暨成果展，前天在湖南長沙舉行。本次大賽以「崇敬中華始祖弘揚炎帝文化」為主題，台灣參賽者作品「連鎖反應」獲得產品設計類銀獎，「穿麻引線」獲得IP形象類銅獎。

炎帝是中華民族的人文始祖。中華炎帝神農文化創新創意大賽面向全球展開文化創意作品徵集，旨在增進全球華人同祖同宗的民族認同，推動炎帝神農文化創意產業發展。大賽自今年6月啟動以來，主辦單位共收到來自大陸、台港澳及美國、加拿大、英國、新加坡、馬來西亞、印尼、德國等地的華人和文創產業者參賽作品5286件，其中，台灣參賽作品1358件，占比25.69%，約總數4分之1。

台灣參賽者作品獲得產品設計類銀獎。圖／本報湖南長沙傳真

前天在頒獎典禮現場，大陸國台辦副主任龍明彪、湖南省副省長何報翔出席頒獎典禮暨成果展，共同揭曉祭典Logo類最佳設計獎。

大賽得獎作品有：祭典Logo類最佳設計獎1名，IP形象傳播設計類金獎1名、銀獎2名、銅獎3名，產品設計類金獎1名、銀獎2名、銅獎3名，以及祭祭典Logo類優勝獎3名、IP形象傳播設計類和產品設計類優勝獎共18名。

來自台灣的活動評審、台灣包裝設計協會輔導理事長袁世文表示，在疫情全球化和互聯網飛速發展的大背景之下，生活環境發生了很大變化，文創產業的變革也跟過去不太一樣；如何運用老祖宗的智慧和潛藏在兩岸華人血液中共同的文化因子，讓文創產業發展得更好，一直是各位設計師努力和追逐的目標。本次大賽舉辦非常成功，參賽者借由大賽平台，展現了自身對於炎帝神農文化的精采創意；大賽中湧現出非常多優秀的作品，充分體現了炎帝老祖宗在炎黃子孫心目中的認同度和感召力。

頒獎典禮上還成立了中華炎帝神農文化產業發展聯盟，舉行了大賽優秀作品轉化簽約儀式；後續將大力推動文創作品轉化落地，讓本次大賽成果進一步走進民眾的生產生活。