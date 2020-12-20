快訊

雄檢偵辦蘇偉碩涉違反食安法分他字案 原定25日到案先取消

台版霍格華茲教原民當巫師 神祕色彩「黑魔法」快失傳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸美女網紅生日派對遭朋友出賣 未P圖真面目曝光被嘲笑？

香港01 / 蘇國豪
Coco上貼的微博照片。（詹小豬微博圖片）
Coco上貼的微博照片。（詹小豬微博圖片）

時下不少網紅都受到許多人追捧，人氣甚至比起明星還要高，就好似大陸美妝博主詹小豬（Coco）微博有25萬人追蹤，小紅書超過130萬人追蹤，非常厲害。而近日生日的她就開了一個豪華大型生日會，沒想到其網紅好友就上貼了她未修圖的照片，真面目曝光驚嚇不少粉絲，亦令被大家嘲笑這位朋友應該是故意的吧？

Coco五官精緻還有火辣身材，不時在社交網站上貼照片都大獲好評。而最近生日的她就在上海舉辦以海洋世界為主題的生日會，並且廣邀其網紅界好友一起歡度。身穿淺藍色薄紗裙的Coco大秀長腿，整個打扮宛如海底人魚公主，非常漂亮，而她自己上貼的微博照片亦非常好看。但萬萬想不到她其中一位好友就拍下了生日會影片，曝光了Coco的真面目，從影片中可見Coco的一雙長腿同手臂略顯粗壯，給人一種肥胖女的感覺，同她post的照片有差異，令她外型被大打折扣，搞到不少網友都嘲笑post影片的朋友絕對是假朋友，非常好笑。

Coco生日最近舉辦大型生日會。（詹小豬微博圖片）
Coco生日最近舉辦大型生日會。（詹小豬微博圖片）

網紅朋友拍攝的影片。（微博圖片）
網紅朋友拍攝的影片。（微博圖片）

延伸閱讀：

45歲天后級女歌手穿三層漁網褲　容祖兒震驚：這個身材我真的…

何猷君與奚夢瑤機場被網友捕捉影片微博瘋傳　被指二人像姊弟

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

陝西距今4千年石峁遺址 入選美期刊「十大發現」

美國考古學會期刊《考古》（Archaeology）近日在其2021年1月／2月期刊上發布了其評選的「十年來十大發現」，位...

中國官方估經濟增速平均5% 但日子未必好過

中國官方對中國今明兩年經濟成長率抱持樂觀看法，稱增速平均將達5%。但同時也坦言，「數字好看，日子未必好過」，未來經濟發展...

陸美女網紅生日派對遭朋友出賣 未P圖真面目曝光被嘲笑？

時下不少網紅都受到許多人追捧，人氣甚至比起明星還要高，就好似大陸美妝博主詹小豬（Coco）微博有25萬人追蹤，小紅書超過130萬人追蹤，非常厲害。而近日生日的她就開了一個豪華大型生日會，沒想到其網紅好友就上貼了她未修圖的照片，真面目曝光驚嚇不少粉絲，亦令被大家嘲笑這位朋友應該是故意的吧？

叫板命運！觸動人心的「棒！少年」

紀錄電影「棒！少年」日前上映，內容講述一群來自中國各地的困境少年，在前國手和70歲傳奇教練的帶領下，從零開始學習打棒球，直至來美征戰的真實故事。然而，真正觸動人心的是，鏡頭前少年們對於這個世界的感悟。

車站男乘客突癱坐昏迷 女醫生冒感染風險人工呼吸搶救

救人必須爭分奪秒，延遲救援隨時可奪走寶貴生命。中國日前在網上瘋傳1段影片，有男子在北京車站候車室突然失去意識，癱坐在椅子上，他身後的女子立即上前施救，更除下口罩為男子進行人工呼吸。網友事後大讚該名女乘客，認為她即使在疫情期間，仍展現救急扶危的精神；她事後接受媒體採訪，才得知她是1名醫生。

24歲男為滿足一時性慾 夜裡潛入民宅性侵七旬智障老婦

中國海南萬寧市一名24歲男子為滿足一時性慾，竟趁夜潛入民居性侵已年邁七旬的智障老婦。老婦家屬事後立即報警，目前男子已被警方依法拘刑事拘留。

國三女帶男友進宿舍疑遭校長痛毆 被逼寫「性行為自白書」

中國山西呂梁臨縣一位國三少女小娟（化名）因為帶男友到宿舍，被班主任發現，校長知情後把小娟叫到辦公室，逼迫她寫下性行為自白書，並毆打她頭、臀部，小娟家屬得知後相當氣憤，一狀告上派出所、教育局，目前相關單位已成立調查組，介入調查。  

體驗「400元兩天一夜」包吃住行程 全程遭批像逃難

兩天一夜的旅行團竟只要人民幣99元（約新台幣425元）？日前，一名youtuber參加此行程至中國河南的靈寶市，雖然全程包吃包住，但品質卻不極度不佳，讓網友直呼「像是在逃難」。

助學生考研究所衝刺 校方在廁所衛生紙上印英文單字

中國10天後便將舉行2021年全國碩士研究生招生考試，有意繼續深造的學子們皆努力備戰。而為鼓勵同學們積極備考，位於昆明市的雲南工商學院近日在圖書館和教學樓的廁所供應了印有英文單詞的捲筒紙，該校學生處處長孔祥剛介紹，這是為了鼓勵學生不要浪費時間，是給考研創造良好氛圍的手段之一。

遭陌生男開房門孕婦嚇到「破羊水」抗議飯店橫躺大廳中央

中國雲南昆明有孕婦在酒店住宿期間，被一名試圖刷卡進入房間的男子嚇破羊水，並產生先兆流產跡象。但是事後因與酒店方協商不成功，這名孕婦躺在酒店大堂地上，要求得到滿意結果。

沖泡奶粉時多加幾勺 2個月大嬰兒抽出「牛奶血」

中國江蘇蘇州一名2個多月大嬰孩小楊楊（化名），近日因為支氣管肺炎入院，惟醫他抽血時卻意外抽出「牛奶血」。經了解，原來是家長平日沒有按照標準、多加奶粉沖調導致。醫生提醒，奶粉過濃會營養過剩，影響腎臟、消化及血液健康，家長餵養時必須嚴格按照標準沖調。

香江風情／香港雙節 一片死寂

香港人一年四季，有好多節要過，但最看重的其實是冬至和耶誕雙節，這兩節正好是香港這城中西混雜的特色，冬至過成節是香港特色，...

熱門新聞

武統、和統之外 陸學者提第三條路：制定新憲法的智統

美國軍艦通過台灣海峽 共軍：海空兵力全程跟監

反制美國貿易制裁 陸發布《外商投資安全審查辦法》

陝西距今4千年石峁遺址 入選美期刊「十大發現」

嫦娥五號 返回器「開箱」

福建女自慰時「插錯」 近10公分膠棒尿道直入刺穿膀胱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。