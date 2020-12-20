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陸美女網紅生日派對遭朋友出賣 未P圖真面目曝光被嘲笑？
時下不少網紅都受到許多人追捧，人氣甚至比起明星還要高，就好似大陸美妝博主詹小豬（Coco）微博有25萬人追蹤，小紅書超過130萬人追蹤，非常厲害。而近日生日的她就開了一個豪華大型生日會，沒想到其網紅好友就上貼了她未修圖的照片，真面目曝光驚嚇不少粉絲，亦令被大家嘲笑這位朋友應該是故意的吧？
Coco五官精緻還有火辣身材，不時在社交網站上貼照片都大獲好評。而最近生日的她就在上海舉辦以海洋世界為主題的生日會，並且廣邀其網紅界好友一起歡度。身穿淺藍色薄紗裙的Coco大秀長腿，整個打扮宛如海底人魚公主，非常漂亮，而她自己上貼的微博照片亦非常好看。但萬萬想不到她其中一位好友就拍下了生日會影片，曝光了Coco的真面目，從影片中可見Coco的一雙長腿同手臂略顯粗壯，給人一種肥胖女的感覺，同她post的照片有差異，令她外型被大打折扣，搞到不少網友都嘲笑post影片的朋友絕對是假朋友，非常好笑。
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文章授權轉載自《香港01》
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