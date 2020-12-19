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車站男乘客突癱坐昏迷 女醫生冒感染風險人工呼吸搶救

香港01 / 朱利安
有男子在北京車站候車室突然失去意識，癱坐在椅子上，他身後的女子立即上前施救，更除下口罩為男子進行人工呼吸。 圖／香港01
有男子在北京車站候車室突然失去意識，癱坐在椅子上，他身後的女子立即上前施救，更除下口罩為男子進行人工呼吸。 圖／香港01

救人必須爭分奪秒，延遲救援隨時可奪走寶貴生命。內地日前在網上瘋傳1段影片，有男子在北京車站候車室突然失去意識，癱坐在椅子上，他身後的女子立即上前施救，更除下口罩為男子進行人工呼吸。網民事後大讚該名女乘客，認為她即使在疫情期間，仍展現救急扶危的精神；她事後接受傳媒採訪，才得知她是1名醫生。

據中國媒體報道，事發於12月8日晚上，當時1名中年男子於北京車站的候車室，其後突然癱坐座位上，嘴部微張及失去意識，附近女乘客見狀便為他檢查鼻息，指示其他人將男子平放地上。女乘客隨後脫下外套，跪地為昏迷男子做心肺復甦，更除下口罩進行人工呼吸，不久再有2名乘客上前幫忙，直至救護員到場。

3名候車乘客為陌生男子搶救的一幕感動大批網友，紛紛稱讚他們挺身而出，「在這個特殊時期能夠對嘴呼吸搶救病人，讓人敬佩」、「在他人危難之際能伸出援手，就是一個純粹的人，一個高尚的人」、「特殊時期，妳摘下口罩的樣子太美了」。

事後有媒體聯絡到救人的29歲奚姓女子，得知她是張家口某醫院的耳鼻喉科醫生。她憶述事發經過自己剛好坐在昏迷男子後方，聽到其家人求救便立即幫忙，因對方還有呼吸和反應，以為只是血糖過低，便跑去買糖。她回去後再檢查男子鼻息，判斷需以心肺復甦法施救。

被問曾否擔心會有感染新冠肺炎的風險，奚醫生坦言當時情況緊急，戴着口罩吹氣沒有用，「根本沒想那麼多」，換作是其他醫生，也會有同樣的舉動，「沒什麽值得表揚的」，又稱「如果我感染了新冠肺炎，還有治愈的機會；如果這名患者錯過了最佳搶救時機，後果就不堪設想了」。

奚醫生亦感謝施救期間，有另一乘客主動接替她繼續為病人做心外壓，還有乘客進行針灸治療。最讓她感動的是，當她交付病人予救護員後，車站職員更帶她去消毒，提供新的口罩；幸好最後收到好消息，病人送上救護車後測量到心跳，相信沒有生命危險。

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文章授權轉載自《香港01》

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