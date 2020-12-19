24歲男為滿足一時性慾 夜裡潛入民宅性侵七旬智障老婦

中國海南萬寧市一名24歲男子為滿足一時性慾，竟趁夜潛入民居性侵已年邁七旬的智障老婦。老婦家屬事後立即報警，目前男子已被警方依法拘刑事拘留。

警方指，周一（14日）早上接獲民眾報案，指當天凌晨2時許有一名陌生男子潛入家中，並且性侵其母親。民眾表示，母親是一名70歲老人，有智力問題。警方深入調查，發現住在受害人附近的24歲男子熊某有作案嫌疑，同日晚上8時許將其抓獲歸案。

經審訊，熊某對其性侵老人的犯罪事實供認不諱，目前已被刑事拘留。案件正在進一步偵辦中。

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文章授權轉載自《香港01》