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國三女帶男友進宿舍疑遭校長痛毆 被逼寫「性行為自白書」
中國山西呂梁臨縣一位國三少女小娟（化名）因為帶男友到宿舍，被班主任發現，校長知情後把小娟叫到辦公室，逼迫她寫下性行為自白書，並毆打她頭、臀部，小娟家屬得知後相當氣憤，一狀告上派出所、教育局，目前相關單位已成立調查組，介入調查。
根據「網易新聞」報導，今年11月30日該校長得知小娟帶男友等人到宿舍，認為兩人發生性關係，便氣憤毆打小娟，並要求她寫下自白書，校長在當時說道「女生承認男生在她床上住，也在她床上睡，我特別的憤怒，拿東西打了她幾下。我就問了她一句話，你的例假什麼時候沒有的。如果是我想的那種情況，有可能我會強制她去體檢」。
隔月小娟返家後，家人看到她走路一瘸一拐，腿、屁股等部位都有瘀青，才得知校長打人。小娟哥哥表示，校長曾對妹妹說過侮辱言詞，更不允許妹妹告訴家人，妹妹後來去醫院驗傷也證明沒有發生性行為，且全身都有挫傷，甚至出現外傷性耳鳴。而小娟因心理受創，目前無法上學，更無法與外人對話。
小娟哥哥表示，校長曾表示願意賠償他們醫療、交通等費用，但遭他們拒絕。目前當地教育單位已組成調查小組，並將校長暫時停職，也派出民警與學校和當事少女、家長分別談話安撫，詳細案發狀況仍須待調查釐清。
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