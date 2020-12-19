沖泡奶粉時多加幾勺 2個月大嬰兒抽出「牛奶血」

中國江蘇蘇州一名2個多月大嬰孩小楊楊（化名），近日因為支氣管肺炎入院，惟醫他抽血時卻意外抽出「牛奶血」。經了解，原來是家長平日沒有按照標準、多加奶粉沖調導致。醫生提醒，奶粉過濃會營養過剩，影響腎臟、消化及血液健康，家長餵養時必須嚴格按照標準沖調。

小楊楊因為咳嗽一周一直未見好轉，家長便帶他到蘇州科技城醫院求診。在入院抽血時，醫護人員發現小楊楊的血樣有明顯油脂分層。該院新生兒科副主任李永富立即安排作進一步的血脂檢查，結果發現小楊楊的血膽固醇明顯增高，甘油三酯竟高出正常2倍以上，血鈣、血磷、血鉀均明顯偏高，檢查結果顯示為高血脂症，電解質紊亂。

他多番追問下，得知小楊楊自出生就一直餵奶粉，但家長怕營養不夠，於是在每次沖泡奶粉時都會比正常多加幾勺，導致沖調濃度過高。由於在入院檢查中已排除其他原因導致高血脂症，醫生考慮為奶粉沖調比例不當，導致患兒有嚴重高血脂症及電解質紊亂。經治療，小楊楊肺部感染症狀已好轉，生命體徵平穩，覆查後血脂恢復正常。

李永富指出，奶粉過濃容易引起過度餵養，營養過剩，不僅造成腎臟負擔，還會對消化及血液健康等造成不良影響。而高血脂症脂質沉積在各個器官上，亦會對臟器功能造成極大影響，例如容易過早發生動脈粥樣硬化、冠心病等，甚至造成栓塞。他提醒，家長在餵養時要嚴格按照標準沖調奶粉，不要自行增加或者減少，嬰兒也要定期復查或做身體檢查，若發現異常就要及時就醫。

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文章授權轉載自《香港01》