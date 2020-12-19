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遭陌生男開房門孕婦嚇到「破羊水」抗議飯店橫躺大廳中央

香港01 / 孫聖然
中國雲南昆明有孕婦在酒店住宿期間，被一名試圖刷卡進入房間的男子嚇破羊水，事後因與酒店方協商不成功，這名孕婦躺在酒店大堂地上，要求得到滿意結果。 圖／ 香港01
中國雲南昆明有孕婦在酒店住宿期間，被一名試圖刷卡進入房間的男子嚇破羊水，事後因與酒店方協商不成功，這名孕婦躺在酒店大堂地上，要求得到滿意結果。 圖／ 香港01

中國雲南昆明有孕婦酒店住宿期間，被一名試圖刷卡進入房間的男子嚇破羊水，並產生先兆流產跡象。但是事後因與酒店方協商不成功，這名孕婦躺在酒店大堂地上，要求得到滿意結果。

綜合中國媒體報道，懷有身孕的蔣女士日前與其妹妹帶同兩名孩子，入住昆明市廣福路的一間飯店。凌晨4時，在蔣女士熟睡過程中，一名男子在她的房門外試圖刷卡進入。由於蔣女士睡覺前扣住防盜鏈，男子才未成功進入，但過程聲音太大，蔣女士受到驚嚇，她從床上起來時發現羊水破了。

蔣女士的妹妹憶述稱，當時她在睡夢中，突然聽到有人開門，就跟對方說「有人了」，但對方一直推門，「我們就被嚇到了，我們就大聲叫，那個人就走了。」

因憂慮日後腹中孩子受到影響，蔣女士一方希望飯店方面承諾對孩子可能發生的問題負責，「我們不要一分的賠償，我們的訴求就是讓廣大民眾監督他們，後期我們這個小孩，有什麼問題，他們肯定是要負責」。蔣女士稱，她五個月以前檢查一切正常，這次受驚後，醫院指她胎膜早破，有先兆流產的跡象，並建議她住院觀察治療。

飯店負責人其後解釋，在蔣女士入住前一日，上述闖入她房間的男子住在同一間客房，「當天中午我們聯繫不到客人（涉事男子），給他主管打電話了，因為他是我們協議公司的，主管就說，他們不住了，給他退掉，我們就把房退掉了。晚上這個客人三四點鐘（又回來了），我們確實是承認自己有過失，我們也是積極來處理。」但飯店方面表示，無法接受蔣女士提出的要求。

雙方因未達成協議，身懷有孕的蔣女士蓋著被子直接躺在飯店大堂地上。飯店負責人則希望以法律途徑解決問題。

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文章授權轉載自《香港01》

酒店 孕婦

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