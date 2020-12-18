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輔導孩子功課氣炸 陸一名家長點燃作業簿往下扔引驚恐

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
上海一名家長幫孩子輔導功課失控，將作業簿點火往下扔。圖／取自上海消防
上海一名家長幫孩子輔導功課失控，將作業簿點火往下扔。圖／取自上海消防

上海一名家長日前在輔導孩子功課時，一度情緒失控，盛怒之下點燃了一本作業簿，從大樓扔下去，引發火災。所幸沒有釀出大火，但民警接報後趕赴現場，反而對這名家長進行了嚴肅批評教育。

綜合陸媒報導，上海一小區的一對夫妻給小學四年級的兒子輔導作用，但由於孩子頑皮不聽管教，30多歲的父親勃然大怒，將一本作業簿點燃後放在陽台外面燃燒。

據這名父親之後表示，當時他以為本作業簿快要燒完，接近熄滅，一怒之下將練習簿往下扔。不過沒有想到由於風力大，讓作業簿復燃，造成樓下鄰居一陣驚擾。

事發後，派出所民警接報趕赴現場，對這名父親進行了嚴肅批評教育。這名父親也對驚嚇到居民上門道歉陪禮，還寫下保證書，表示會嚴格管理情緒，理性平和教育孩子，同時保證以後在家中與社區，都不會點燃易燃易爆物品，杜絕此類事件發生。

有網友回應，能夠理解這個心情，沒有比輔導小孩做作業更讓人暴怒的事情，但希望這位爸爸能夠冷靜。也有網友稱，隨手從樓上往下扔東西是壞習慣，燒本子是失控下的暴怒，都不可取，自己的榜樣如此，怎麼可能教育好孩子？

上海

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