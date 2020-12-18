聽新聞
test
0:00 / 0:00
輔導孩子功課氣炸 陸一名家長點燃作業簿往下扔引驚恐
上海一名家長日前在輔導孩子功課時，一度情緒失控，盛怒之下點燃了一本作業簿，從大樓扔下去，引發火災。所幸沒有釀出大火，但民警接報後趕赴現場，反而對這名家長進行了嚴肅批評教育。
綜合陸媒報導，上海一小區的一對夫妻給小學四年級的兒子輔導作用，但由於孩子頑皮不聽管教，30多歲的父親勃然大怒，將一本作業簿點燃後放在陽台外面燃燒。
據這名父親之後表示，當時他以為本作業簿快要燒完，接近熄滅，一怒之下將練習簿往下扔。不過沒有想到由於風力大，讓作業簿復燃，造成樓下鄰居一陣驚擾。
事發後，派出所民警接報趕赴現場，對這名父親進行了嚴肅批評教育。這名父親也對驚嚇到居民上門道歉陪禮，還寫下保證書，表示會嚴格管理情緒，理性平和教育孩子，同時保證以後在家中與社區，都不會點燃易燃易爆物品，杜絕此類事件發生。
有網友回應，能夠理解這個心情，沒有比輔導小孩做作業更讓人暴怒的事情，但希望這位爸爸能夠冷靜。也有網友稱，隨手從樓上往下扔東西是壞習慣，燒本子是失控下的暴怒，都不可取，自己的榜樣如此，怎麼可能教育好孩子？
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言