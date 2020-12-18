黃茅海跨海通道 主塔施工

半夜時分，中國月球探測器嫦娥五號傘降地面。配備熱相儀的搜索團隊很快在內蒙古草原找到了返回器。返回器上載有約2公斤月壤采樣。這樣，相隔44年後，中國成了美國和前蘇聯之後的第三個將月壤成功帶入地球的航天國...

2020-12-17 19:37