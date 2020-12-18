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黃茅海跨海通道 主塔施工

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
廣東省交通集團17日稱，黃茅海跨海通道項目主塔首根樁基已經開鑽，項目進入主體工程全面施工階段。圖為主塔樁基進行鋼護筒吊裝。（中新社）
廣東省交通集團17日稱，黃茅海跨海通道項目主塔首根樁基已經開鑽，項目進入主體工程全面施工階段。圖為主塔樁基進行鋼護筒吊裝。（中新社）

廣東省交通集團17日披露，黃茅海跨海通道項目主塔首根樁基已經開鑽，項目進入主體工程全面施工階段。

中新社報導，黃茅海跨海通道項目起於廣東珠海市高欄港區，東連港珠澳大橋，西連新台高速並與西部沿海高速相交，止於台山市斗山鎮。全長約31公里，跨海段約14公里，採用雙向六車道設計標準，設超大斜拉橋2座，中、長隧道各1座，互通立交4處。其中黃茅海大橋跨徑720公尺，建成後將成為世界最大跨徑三塔斜拉橋。

黃茅海項目工程結構複雜、技術難度大、軟基處理多、隧道地質條件差，要建成世界最大跨徑三塔斜拉橋，就要跨越交叉航道，直面颱風多等難題。

黃茅海跨海通道是粵港澳大灣區東西兩岸互聯互通的重要支撐，是港珠澳大橋的西延線。建成後，將與港珠澳大橋、深中通道、南沙大橋、虎門大橋等共同組成大灣區跨海跨江通道群，助力大灣區早日形成世界級交通樞紐。項目計畫2024年建成通車。

港珠澳大橋 廣東

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