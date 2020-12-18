落戶上海 新開發銀行總部大樓竣工

作為全球首個總部落戶上海的國際組織，新開發銀行總部大樓竣工儀式17日在世博園區召開。

中新社報導，「我們的總部落成以後，我們就感覺到有一個家，這個是永久的總部，我們的管理層和職員都會非常高興地在總部裡加倍工作，為成員國進行服務。」新開發銀行副行長兼首席運營官祝憲受訪時表示。

該總部大樓總建築面積12.6萬平方公尺，自2017年9月開工以來，歷時3年建設順利竣工，計畫2021年9月交付使用。前期，總部大樓已順利通過中國綠色三星建築和中國健康三星建築認證。

新開發銀行是由「金磚五國」發起、創立的政府間國際金融組織，自2015年7月開業以來，新開發銀行已批准了規模約為250億美元的項目，涵蓋基礎設施、清潔能源、交通、環境保護等領域。

新冠肺炎疫情發生以來，新開發銀行計畫為成員國提供達100億美元與危機相關援助，其中通過快速通道機制，批准向中國大陸、印度、南非和巴西提供共計60億美元緊急貸款，大部分資金已到位。