聽新聞
test
0:00 / 0:00

落戶上海 新開發銀行總部大樓竣工

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
新開發銀行總部大樓竣工儀式17日在上海舉行。新開發銀行總部大樓位於上海世博園區，總建築面積12.6萬平方公尺。（新華社）
新開發銀行總部大樓竣工儀式17日在上海舉行。新開發銀行總部大樓位於上海世博園區，總建築面積12.6萬平方公尺。（新華社）

作為全球首個總部落戶上海的國際組織，新開發銀行總部大樓竣工儀式17日在世博園區召開。

中新社報導，「我們的總部落成以後，我們就感覺到有一個家，這個是永久的總部，我們的管理層和職員都會非常高興地在總部裡加倍工作，為成員國進行服務。」新開發銀行副行長兼首席運營官祝憲受訪時表示。

該總部大樓總建築面積12.6萬平方公尺，自2017年9月開工以來，歷時3年建設順利竣工，計畫2021年9月交付使用。前期，總部大樓已順利通過中國綠色三星建築和中國健康三星建築認證。

新開發銀行是由「金磚五國」發起、創立的政府間國際金融組織，自2015年7月開業以來，新開發銀行已批准了規模約為250億美元的項目，涵蓋基礎設施、清潔能源、交通、環境保護等領域。

新冠肺炎疫情發生以來，新開發銀行計畫為成員國提供達100億美元與危機相關援助，其中通過快速通道機制，批准向中國大陸、印度、南非和巴西提供共計60億美元緊急貸款，大部分資金已到位。

建築 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

竹市第一個 公辦民營、身心障礙者社區式日照中心啟用

疫情＋內循環將讓上海趁勢取代香港 成為新的亞洲藝術中心

小心違停挨罰！ 桃園這3處設檢舉違規QR-CODE告示牌

台北101大樓八度蟬聯地王 新光摩天大樓居地后

相關新聞

黃茅海跨海通道 主塔施工

廣東省交通集團17日披露，黃茅海跨海通道項目主塔首根樁基已經開鑽，項目進入主體工程全面施工階段。

落戶上海 新開發銀行總部大樓竣工

作為全球首個總部落戶上海的國際組織，新開發銀行總部大樓竣工儀式17日在世博園區召開。

陸南方數省限電 發改委：因工業生產與低溫寒流所致

大陸南方省分陸續發布「拉閘限電」措施，對民眾生活、企業生產造成嚴重影響。大陸國家發改委今日表示，工業生產高速增長，以及低...

月球樣品分享美國NASA？ 大陸：要看美方政策

大陸嫦娥五號在今日清晨帶著月壤樣品順利返回地球，對是否會將月球樣品分享給美國NASA，大陸國家航天局副局長吳豔華表示，陸...

持「武漢肺炎」的核酸檢測報告前往大陸將被視為無效

大陸台商圈今晚傳出，若持「武漢肺炎」的台灣核酸檢測報告從台灣搭乘大陸國籍航空欲往大陸，將會被視為無效，將影響大陸行程及通...

挖土歸來！ 嫦娥五號返回地球

半夜時分，中國月球探測器嫦娥五號傘降地面。配備熱相儀的搜索團隊很快在內蒙古草原找到了返回器。返回器上載有約2公斤月壤采樣。這樣，相隔44年後，中國成了美國和前蘇聯之後的第三個將月壤成功帶入地球的航天國...

月球樣本是否與美國分享 中國：要看對方政策

「嫦娥五號」月球探測器今晨返回地球，中國國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳艷華下午被問到是否會與美國太空總署分享樣本時...

盯上丁真商機 中國商標蟑螂搶註冊喊價80萬

中國四川藏族男孩丁真一夕爆紅，不但成為官方的宣傳樣板，各式觀光與代言紛紛找上門。中國有些商標蟑螂搶先註冊丁真相關商標並兜...

嫦娥五號帶回月球樣品 將用於科研、博物館展示及教育

大陸國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳豔華17日表示，嫦娥五號返回器帶回的月球樣品將主要用於三個目的：科學研究、博物館...

中國：2030年前 在月球南極建科研站基本型

「嫦娥五號」月球探測器今晨返回地球後，中國探月工程總設計師吳偉仁隨即表示，中國將在2030年前在月球南極建設科研站基本型...

勸小夫妻生孩子 57歲老戲骨尤勇 悔當丁克族

為了促進人口增長，中國於2016年1月實施二胎政策，但政策開放後，並沒有引發生育高峰，2022年反而將進入老齡化社會。5...

耗能、降速 嫦娥5號大氣層「打水漂」 帶著月壤返家

「嫦娥五號」攜帶月球土壤樣品在17日凌晨成功返回地球，據報導，嫦五返回器在接近大氣層時，以接近每秒11.2公里的第二宇宙...

熱門新聞

攜帶月球土壤 大陸嫦娥五號成功返回地球

大陸要求荷蘭 對EUV光刻機輸華問題秉持公平立場

一份辭呈 讓中芯國際市值單日蒸發近500億元

港媒：陸釋訊號 可能推出《國家統一法》

男花120萬聘金娶妻 同居後驚見老婆肚上有疤痕怒提離婚

陸探測器嫦娥五號 成功攜月球土壤返抵地球

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。