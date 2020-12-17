月球樣本是否與美國分享 中國：要看對方政策

「嫦娥五號」月球探測器今晨返回地球，中國國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳艷華下午被問到是否會與美國太空總署分享樣本時表示，中美能不能合作，要視美國政府政策。

中國國務院新聞辦公室下午在北京舉行「探月工程嫦娥五號任務」記者會，根據中國網文字實錄，吳艷華在會中表示，這次「嫦娥五號」所採得的月球樣品將作為科學研究、科普教育公開展覽之用。

他還提到，未來會依據國際合作公約，發布月球樣本和數據管理辦法，部分樣本也可能會按國際慣例作為國禮相送，聯合國外空司已提出請求，目前正在商討。

據香港電台報導，吳艷華在會中被問到，中方是否會將月球樣本分享給美國太空總署，他表示，能不能與美方合作，主要視乎美國政府政策；中方願意在平等互利、和平利用、合作共贏的基礎上，與美方政府機構等開展真誠友好的合作。

他接著說，中方願意與各國志同道合的機構和科學家，共享月球樣本，包括探測數據，進行科學分析，但遺憾的是美國已限制美國太空總署等官方機構，與中國航天部門往來合作。

關於月球樣品科學研究，中國科學院國家天文台研究員、探月工程三期副總設計師李春來表示，會針對結構構造、物理特性、化學成分、同位素組成、礦物特點和地質演化等，在實驗室進行長期、系統性研究。

李春來也提到，俄羅斯和美國過去的9個月表採樣點，都在月球緯度30度的範圍，而嫦娥五號的採樣點選擇了43度的風暴洋東北角玄武岩區域，是全新採樣區域與樣品研究。

他表示，這對月球表面的風化作用、火山作用和區域地質背景、區域地質演化方面應會作出很多科研貢獻。

對於中國未來的太空計畫，吳艷華表示，中國首次火星探測任務「天問一號」探測器目前正在前往火星的途中；嫦娥六、七、八號，小行星探測、火星取樣返回、木星系探測等任務也將按計畫陸續實施。

新華社今天也引述中國探月工程總設計師吳偉仁表示，中國將在2030年前在月球南極建設科研站基本型，之後逐步擴大規模，進而在月球上開採礦物。