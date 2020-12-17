天冷了大陸多地卻傳缺電 呼籲民眾勿用電暖爐

天氣已經轉冷，但大陸多地近期卻傳出因供電不足必須限電的消息。湖南長沙呼籲市民，空調一律控制在20℃以下，而且不要使用電爐、電烤爐等高耗能電器。浙江省也於日前通知，全省各有關單位辦公區域必須在氣溫達到3℃以下（含3℃），才可開啟空調等取暖設備，且設置溫度不得超過16℃。

上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》》報導，湖南省發改委日前發布一份緊急通知指出，今冬明春湖南省日可供電量存在0.1至0.2億千瓦時缺口。

為保障全省電網平穩運行和電力可靠供應，前述這份「通知」要求，每天10時30分至12時、16時30分至20時30分，將優先保障居民生活、關鍵公共設施和重點企業用電，適當壓限行政單位和景觀用電。

長沙市發改委上周已向市民發布有序用電的倡議，呼籲全市所有空調一律控制在20℃以下，不使用電爐、電烤爐等高耗能電器。湘潭、岳陽、株洲、常德隨後也跟進，呼籲民眾盡量不同時使用高耗能電器，電力用戶主動錯峰用電，減輕供電壓力，共度用電難關。

報導稱，近期，大陸多地氣溫呈現「斷崖式」下降，雨雪冰凍天氣來襲，使得網架薄弱區域存在突發短暫停限電風險，電網安全穩定運行壓力較大。

長沙供電公司新聞發言人吳東琳指出，湖南全省比往年提早一個月入冬，加上受燃煤減少、水庫水位下降、風力發電受冰凍影響無法有效發電，以及外來電減少等因素影響，供電形式較為嚴峻。

界面新聞指出，江西、陝西目前同樣面臨限電風險。報導稱，國外企業受疫情影響不少仍處於關停狀態，大量以化纖、化工、印染、紡織等高耗能產業為主的耶誕節、新年的訂單轉移到浙江、廣東等地，導致用電量大增。

《浙江日報》報導，今年11月，浙江省出口總額達人民幣2,381.6億元，年增長20.8%。但在企業加班生產的同時，也為浙江的電力供應保障造成巨大壓力。

浙江省機關事務管理局日前就發布通知稱，即日起至12月31日，全省各有關單位辦公區域在氣溫達到3℃以下（含3℃）時方可開啟空調等取暖設備，且設置溫度不得超過16℃。

浙江義烏、金華等地也倡議合理使用空調系統，行政事業單位盡量少開或不開空調，公共場所在室外溫度超過5℃時就應自覺關閉暖氣，並合理使用燈光照明、三樓以下停用電梯等。