陸探測器嫦娥五號 成功攜月球土壤返抵地球

山西省臨汾市歷史悠久，是中華民族發祥地之一，史稱平陽。臨汾轄下的堯都區，相傳4300年前，五帝之一的堯在此建都，也是他禪讓天下給舜的地方。臨汾的堯廟，是一座集納豐富歷史文化和五千年文明史的「國祖廟」。

2020-12-17 04:54