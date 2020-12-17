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陸探測器嫦娥五號 成功攜月球土壤返抵地球
新華社報導，裝有月球土壤的中國月球探測器「嫦娥五號」返回器，今天凌晨採用半彈道跳躍方式返回地球，在內蒙古四子王旗預定區域安全著陸。
據報導，探月工程總指揮、國家航天局局長張克儉宣布：「探月工程嫦娥五號任務取得圓滿成功！」
報導稱，歷經23天，嫦娥五號闖過地月轉移、近月制動、環月飛行、月面著陸、自動採樣、月面起飛、月軌交會對接、再入返回等多個難關，成功攜帶月球樣品返回地球。
報導指出，嫦娥五號任務新聞發言人、國家航天局探月與航天工程中心副主任裴照宇表示，嫦娥五號任務是中國探月工程「繞、落、回」三步走中「回」這一步的主任務，成功實現了月球表面採樣返回。
嫦娥五號順利降落完成任務後，中國成為繼美國、蘇聯後，第3個取得月球表面岩石的國家。
嫦娥五號在11月24日凌晨4時30分，由「長征五號」火箭自海南文昌發射升空，12月1日深夜11時11分在月球表面成功降落，並傳回降落影像圖。
嫦娥五號探測器成功著陸後，經過19小時的工作，於2日晚間10時完成月球表面自動採樣封裝工作；嫦娥五號上升器6日清晨成功與軌道器和返回器組合體交會對接，並將樣品容器轉移至返回器中。
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