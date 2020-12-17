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北京副中心 將構築高功能承載地
十四五時期，北京城市副中心將構築高品質功能承載地，建成一批優質學校，推進一批優質醫療資源建成投用，全面完成行政辦公區二期搬遷。
中新社報導，據「回顧十三五、展望十四五」記者會消息，北京城市副中心建設是為調整北京空間格局、治理大城市病、拓展發展新空間需要，也是推動京津冀協同發展、探索人口密集地區優化開發而提出的。
北京市發展和改革委員會副主任張艶林在記者會上表示，北京城市副中心「十四五規劃」確定了「一個基本成型、二個新跨越、三個顯著提升」的發展目標，即城市框架基本成型、區域協同發展實現新跨越、城市品質實現新跨越、城市承載力顯著提升、綜合經濟實力顯著提升、人民生活水平顯著提升。
十四五時期，北京城市副中心將打造京津冀協同發展橋頭堡，特別是在加強與周邊地區的協同聯動方面，城市副中心將積極承接中心城區功能疏解，全面完成行政辦公區二期搬遷，推動中心城區符合功能定位的優質資源向副中心轉移，率先實現區域交通一體化。
同時，北京城市副中心將構築高品質功能承載地，統籌推進教育、醫療等公共服務布局延伸，培育區域性醫療養老服務功能，推進跨區域實現職住平衡，建成中國人民大學通州校區（一期）等一批優質學校，推進一批優質醫療資源建成投用，建設一批體育場所，打造一刻鐘健身服務圈。
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