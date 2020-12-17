消除貧困 援藏5年投入350億人民幣

從靠天吃飯到多管道實現增收；從漏風漏雨的土坯房到住上二層藏式小樓；從有病不能治到足不出村就能看上病……中國大陸自20世紀90年代開始的對口援藏制度，從醫療、教育、住房、產業等方方面面改善西藏各族群眾生活，並推動西藏邁向現代化的步伐。

新華社報導，據西藏自治區最新官方數據顯示，5年來中國各對口支援部委、省市和企業累計簽約援藏項目247個、資金近350億元（人民幣，下同），助力西藏歷史性消除絕對貧困，現代農牧業產業迭代，醫療教育人才技術升級。

村裡建起農貿市場

1994年，為促進西藏實現快速發展，中國提出「分片負責、對口支援、定期輪換」的援藏方針，自此開啟了大陸中央與兄弟省市長期對口支援西藏發展的歷程。最近5年來，大陸共派出3500多名援藏幹部奮鬥在雪域高原，為促進西藏經濟社會發展發揮了巨大作用。

「村裡建起了農貿市場、超市、農機維修店等。我們還要建苗圃、擴大奶牛養殖規模，不斷壯大集體經濟，村民實現多渠道增收。」在那曲市色尼區幸福新村，村主任赤列羅桑描繪自己對未來的規劃「藍圖」。

幸福新村總投資達3650萬元，是色尼區首個現代化易地安置小區。今年5月，那曲市色尼區首批83名村民拿到幸福新村的鑰匙，從此告別了低矮破舊的土坯房。

產業扶持、人才培養

26年來，對口援藏使西藏經濟社會發生了巨大變化。隨著西藏告別絕對貧困，對口援藏工作也從「給錢給物」、項目支持，轉向產業扶持、人才培養、智慧援藏的「3.0版」。

在日喀則白朗國家級蔬菜標準化生產示範區內，一座座蔬菜大棚整齊排列。山東援藏幹部和農業技術專家從設計、建設到蔬菜種植管理銷售提供了全程支持。

據介紹，山東省在白朗縣援助實施蔬菜產業扶貧項目7個，完成投資6.2億元，受益貧困群眾4000多人，蔬菜產業已經成為群眾致富的金飯碗。「在援藏幹部和技術人員的指導下，我們靠雙手勤勞致富，現在生活天天都有新變化。」白朗縣彭倉村老支書邊巴頓珠相信，西藏會越來越好。

從硬體轉向軟體

「西藏專業技術人才和經營管理人才十分緊缺。」拉薩市市長果果說，新時代援藏工作開始從「硬體」向「軟體」轉變，提高技術人才特別是高技能人才援藏比例。

截至目前，承擔支援任務已先後選派9批次9600多名幹部援助西藏工作。