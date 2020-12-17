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砸11億圍堰 石寶寨蛻變三峽明珠

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
這是4月28日拍攝的石寶寨（無人機照片）。位於重慶市忠縣境內的石寶寨，是長江三峽景區中一個獨特的景觀，有著「江上明珠」之稱。 新華社
這是4月28日拍攝的石寶寨（無人機照片）。位於重慶市忠縣境內的石寶寨，是長江三峽景區中一個獨特的景觀，有著「江上明珠」之稱。 新華社

三峽工程近期再次實現175公尺蓄水目標。在三峽庫區腹地的忠縣境內，雄偉的石寶寨被江水包圍，在圍堰的環繞下，宛如鑲嵌在長江中的一顆明珠。

據新華社報導，始建於明代的石寶寨，紅牆綠瓦，飛檐展翼，是中國現存體積最大的穿鬥式木結構建築。它位於長江邊一座50多公尺的巨石上。相傳，這是女媧煉石補天遺留的一塊五彩石，故稱為「石寶」。

然而，三峽蓄水後水位上升，石寶寨面臨著被淹的命運。中國將石寶寨列為三峽庫區重點文物保護項目之一，投入11.1億元修築圍堰，將整個山寨圈圍起來，石寶寨才避免了被江水淹沒。

「這是一個非常曲折過程。」忠縣文物保護中心主任陳雲華表示，各方分別提出了大圍堰、中圍堰、小圍堰等多個保護方案，經過多次論證後，最終選擇成本和安全性均較好的「中圍堰」方案。

石寶寨文物保護工程在2005年正式啟動，由護坡仰牆、危岩治理、古建築維修、環境綠化等工程組成。2009年4月，得到保護的石寶寨重新開門迎客，此時的它四面環水，燦爛而奇特「三峽明珠」景觀就此形成。

上個月召開的全面推動長江經濟帶發展座談會提出，要把長江文化保護好、傳承好、弘揚好，延續歷史文脈，堅定文化自信。

文物 建築 山寨

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