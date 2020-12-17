「六橫十縱」幹道佳音 洪鶴大橋通車、珠海隧道動工
15日，珠海洪鶴大橋、金琴快線、香海大橋支線工程梅華互通至造貝互通段、鶴港高速江珠高速至機場東路段正式通車，與此同時，橫跨磨刀門水道珠海隧道當日動工。
據中新社報導，作為珠海「六橫十縱」幹線路網的其中一環，洪鶴大橋的通車意義重大。洪鶴大橋全長9.654公里，採用雙向六車道高速公路標準，設計時速100公里，直接連通江珠高速、廣澳高速、港珠澳大橋珠海連接線、橫琴、洪灣、金灣航空新城等地，通車後將極大緩解珠海大橋和珠海大道的交通壓力，對區域經濟發展意義重大。
當天，珠海隧道工程開工儀式同期舉行。珠海隧道工程計畫建設工期4年，道路等級為城市快速路，設計時速80公里，主線全長約5公里，其中隧道長度約4.48公里，主線隧道為雙向六車道。
該工程起點位珠海大橋東，與現狀珠海大道主線相接，下穿掛錠角山體後轉入珠海大橋南側，以盾構段形式進入磨刀門水道江中段，繼而接入珠海大道主線，終點位於珠海大橋西（燈籠公路東側）。
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