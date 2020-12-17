台青創業 築夢兩岸藝術交流

「音樂和藝術能打破時間、空間限制，使人心與心相通。」出生於福建省漳州市的90後台籍青年蔡鶴立，對此深信不疑。

據中新社報導，從大學畢業便開始創業的蔡鶴立，把藝術玩成了事業。如今，他又有一個兩岸藝術交流夢：創建兩岸青年藝術展交流品牌，以音樂和藝術展促進兩岸青年交流。

漳州與台灣隔海相望，蔡鶴立幼時便聽著從台灣回到大陸生活的外婆講家鄉的人與事，自此埋下兩岸情結。中學時期起，他開始學習音樂。出於對藝術的熱情，他從福建藝術職業學院畢業後回到漳州，潛心編織起自己的藝術世界。

在他的漳州銳度視覺藝術有限公司裡，錄音棚、攝影棚以及各種樂器、影視後期製作專業設備一應俱全，還有復古電玩機、舊式家具、賽車道模型等潮流元素點綴其間，是他一手搭建的築夢小天地。

經5年的成長，他工作室發展成集攝影攝像、音樂、視覺設計、企業形象包裝為一體的綜合類視覺藝術公司，並且擁有一個8人團隊。

蔡鶴立說，公司曾為漳州多家餐飲店、電影院等做過形象策畫與包裝，標誌性「萬花筒」元素出現在越來越多的場合，運營日益穩定。

2015年成立工作室，2016年加入廣告設計並搭建起專業錄音棚，2017年成立公司……回憶起自己的創業經歷，蔡鶴立坦言，在這座傳統文化底蘊深厚的閩南城市，新銳藝術與市場接軌並非易事，「最初設計的作品很難被客戶看好，但好的作品保質期長，經得起考驗」。

身為台籍青年，蔡鶴立常去台灣，探親訪友。他感受到台灣十分注重中華傳統文化。會彈琴、會唱歌的蔡鶴立，也經常參加兩岸青年交流活動，結識了不少台灣青年朋友。「最早的時候我參加海峽兩岸的夏令營，兩岸青年一起唱歌、玩音樂，十分感動。」

平日裡，蔡鶴立還喜歡和在大陸創業的台灣青年交流，碰撞出新創意。他認為，台灣青年在文創設計上很有想法，可以相互參考借鑑。

「在一次兩岸藝術活動中，一位台北藝術大學教授向大家展示了台灣的傳統樂器和民樂，很快引起彼此的共鳴。」這給蔡鶴立留下深刻印象，「台灣的傳統音樂與漳州的錦歌、薌劇（歌仔戲）相通，我發現在藝術、文化方面做交流，能很快拉近兩岸青年的距離。」

萌生助力兩岸青年交流的想法後，蔡鶴立選擇了自己熱愛且更被年輕人接受的途徑：音樂和藝術展。

今年9月，他成立「衍射藝策」青年藝術展交流品牌，並成功策畫舉辦了「顧名思義」主題綜合展。兩岸藝術交流夢開始起航。

對蔡鶴立來說，從事藝術交流有關的創業是痛並快樂著，難點則在於藝術家資源。但他也毫不掩飾地表達了自己的希冀：舉辦海峽兩岸青年藝術交流周。