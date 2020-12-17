山西臨汾／堯廟 集納五千年文明史國祖廟

山西省臨汾市歷史悠久，是中華民族發祥地之一，史稱平陽。臨汾轄下的堯都區，相傳4300年前，五帝之一的堯在此建都，也是他禪讓天下給舜的地方。臨汾的堯廟，是一座集納豐富歷史文化和五千年文明史的「國祖廟」。

擁有1700多年歷史的堯廟，始建於西晉，原建在汾河西岸，唐高宗時遷至臨汾秦蜀路南端，是紀念堯、舜、禹三位先祖的廟宇，俗稱「三聖廟」。其規模形制為全大陸堯廟之首，占地面積達10.5畝，主要由儀門、五鳳樓、堯井亭、廣運殿、寢宮等古建築群構成，以及距今已1700年的漢代奇樹柏抱槐、柏抱楸、鳴鹿柏、夜笑柏等景點，整體風格莊嚴肅穆，蔚為大觀。

儀門「文明始祖」題詞 圖／本報山西臨汾傳真

儀門即禮儀之門，古時拜謁和祭堯的帝王、群臣及平民百姓，凡至此處，須整冠彈塵，端莊儀表，恭敬嚴肅入殿。縱貫儀門通道中央刻有龍鳳圖，即為龍脈，寓意吉祥之路。門額上「文明始祖」題詞，意旨堯帝創始中華文明；在上古社會，人類與獸類之分從黃帝時代伊始，而人類走向文明，則是從堯開始。儀門背面題詞「光被四表」，為清康熙為堯殿題寫的額匾，意為堯之功德如日月光輝，潤澤四方萬民。儀門下兩塊「鼓石」，是吉祥之物，據說撫摸可去災免禍保平安。

五鳳樓，堯帝常與四位大臣登樓遠眺，喻為「五鳳」。 圖／本報山西臨汾傳真

與儀門相對的五鳳樓，始建於唐乾封年間，距今已有1300多年歷史，為重簷歇山式建築，樓高樓高19.3米，3層12簷。「五鳳樓」亦稱「光天閣」，意為堯帝之功德，光天下之明，兆萬民之福。相傳堯帝經常與四位大臣登樓遠眺，當時人們把他和四位大臣喻為「五鳳」，有「一鳳升天，四鳳齊鳴」之說，「五鳳樓」之名由此而來。此樓象徵君臣團結，天下大治，唐以後歷代築城建殿時，皆設「五鳳樓」，以示海宴河清，國泰民安。

相傳堯帝尋蟻穴而鑿井，形成市井文化，後人築堯井台紀念。 圖／本報山西臨汾傳真

堯井台是整座堯廟的幾何中心。傳說堯時期十日並出，天下大旱，堯帝心焦萬分，率人頂著烈日尋找水源。在大樹下休息時，受螞蟻啟發，挖坑數丈，終尋到水源，即是「帝堯尋蟻穴而鑿井」傳說。有了水井，人類就圍井而居，遂有村落、鄉鎮、城市誕生，至今人們把城市稱為市井，把城市文化、城市文明稱為市井文化、市井文明。為紀念堯的功績，後人在此築台鑿井，這口井被稱為「天下第一井」。