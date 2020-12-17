山西臨汾／堯帝商議國是殿堂 廣運殿

始建於唐顯慶三年的廣運殿，亦稱堯殿、堯宮，為堯廟的核心建築，是堯帝召見眾臣共商國是之處；取天為廣，運以配地，故名廣運殿。殿前方台階居中鑲嵌的石質彩繪蟠龍圖雕，根據1978年陶寺遺址出土禮器「彩繪陶盤」上的蟠龍畋象放大製作，是中國最早記載的龍的圖案，稱為「天下第一龍」。

「天下第一龍」蟠龍圖雕 圖／本報山西臨汾傳真

廣運殿殿高27米，進深26.3米，面寬43米，殿前正中上方有二層彩樓，彩樓兩旁懸有「民無能名」四個大字，語出「論語·泰伯」，意指堯帝功德無量，百姓無法以語言讚頌。殿內威儀祥慈的堯帝坐像高達5米，兩側站著與堯並稱為「五鳳」的四位大臣。

堯殿唐塑堯王像前的「開運吉祥龍珠」，為鎮殿之寶。 圖／本報山西臨汾傳真

進大殿時，不能踩踏代表堯肩的木檻，男跨左腳，女跨右腳。祭祖手勢，不是一般拜拜的雙手合十，而是採漢朝大拜方式；即雙手拇指朝上，男左手在前貼右手，女右手在前，一拜賜福，再拜賜財，三拜平安。拜完後，記得轉三下鎮殿之寶「開運吉祥龍珠」。

「天下第一龍」蟠龍圖雕，龍形簡潔古樸，龍嘴銜含稼禾，反映了人類對農業文明的追求與崇尚。廣運殿兩側木樁，為「誹謗木」，亦稱華表木。設立誹謗木，意為博納眾諫，以便改進朝政。殿後是建於唐麟德年間的「寢宮」，宮內供奉堯帝與夫人鹿仙女塑像。傳說堯帝定都平陽之後，去仙洞視察民情，巧遇鹿仙女，相戀成婚之處即鹿仙洞，人們稱為洞房。新婚之夜，山峰紅光照射，狀如蠟燭，故有「洞房花燭夜」之說。

廣運殿前四棵1700歲古柏，圖為「柏抱槐」。 圖／本報山西臨汾傳真

廣運殿四周有四棵1700歲的古柏，西側兩棵為「柏抱楸」和「柏抱槐」，即柏樹中又長出一棵楸樹和槐樹。有趣的是，當地不產楸樹，實為奇特。柏抱槐據傳是600多年前，從西安慈恩寺移植而來。槐樹代表思鄉之情，樹枝上綁滿紅帶祈福。東側兩棵古柏，一棵叫「鳴鹿柏」，一棵叫「夜笑柏」。傳說唐代在寢宮雕塑堯帝與夫人鹿仙女的聖像時，突然跑來一對梅花鹿，在柏樹下歡蹦鳴叫，故稱此樹為「鳴鹿柏」。「夜笑柏」是僧人從印度移植而來，每年除夕夜晚，此柏便發出沙沙之聲，頗似人笑聲，故稱「夜笑柏」。