山西臨汾／堯帝陵 三皇五帝陵墓最大

堯、舜、禹、夏、商、周，中華民族綿延的歷史中，堯帝被譽為中華民族的文明始祖。堯，姓伊祁，起初被封於陶，後遷徙到唐（今臨汾、襄汾），所以又稱唐堯，為帝嚳之子，是黃帝四世孫。身為炎黃子孫的堯帝，勤政愛民，教化民眾，發展農耕，開啟了華夏文明之門，後世譽為民師帝範，文明始祖。堯陵，又稱堯帝陵，陵丘高50米，周300米，為三皇五帝陵墓最大；封土堆古柏蔥茂，世稱「神林」。

堯陵位於堯都區東北30公里的郭村和澇河之間，陵上蒼松翠柏、陵周土崖環峙，清澈的澇河水在陵前一路向南奔流，與周圍裸露的荒山溝壑形成明顯反差，透著神秘與靈氣。堯陵始建年代不詳，據金代碑載，唐太宗李世民征戰，曾屯兵於此，祭掃堯帝。唐初改建陵園祠宇，並塑唐太宗像於配殿之中，宋、元、明、清歷代修葺。

堯陵祠宇大門下臨澇河河岸，門上為戲台，下為通道。戲台坐南向北，為祭祀時娛神酬神演出，非重大活動，大門不開。牌坊前為陵區核心建築獻殿，殿面闊三平間，由堯帝陵寢及三座院落構成，布局緊湊，肅穆威嚴，有帝堯陵寢、赤龍壁、唐堯橋、山門、戲樓、看樓、牌坊、鐘鼓樓、獻殿、雍熙堂、昭明堂、七星柏等文化遺跡。

幾千年來，華夏子民敬仰堯帝，祭祀活動經久不衰。據史料碑刻記載，從西晉開始，每年農曆4月28日在堯都區舉行祭堯活動。自唐朝以來，每年正月初一在堯廟，清明節在堯陵，明、清時堯陵春秋二祭，百藝獻技，香火繁盛。為進一步繼承和弘揚堯文化，自2018年6月開始，臨汾堯帝陵景區已經舉辦三屆「尋根堯祖·圓夢中華」堯都民間祭拜堯帝大典，民眾同拜人文始祖，弘揚中華文化。