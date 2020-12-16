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嫦娥五號完成軌道修正 預計17日凌晨返抵地球

中央社 / 台北16日電
裝有2公斤月球土壤的中國月球探測器「嫦娥五號」返回器，已於台北時間16日上午完成第二次月球－地球轉移軌道修正，預計17日凌晨2時30分返抵地球。（取材自中國探月）
裝有2公斤月球土壤的中國月球探測器「嫦娥五號」返回器，已於台北時間16日上午完成第二次月球－地球轉移軌道修正，預計17日凌晨2時30分返抵地球。（取材自中國探月）

裝有2公斤月球土壤的中國月球探測器「嫦娥五號」返回器，已於台北時間16日上午完成第二次月球－地球轉移軌道修正，預計17日凌晨2時30分返抵地球。

中國中央電視台新聞app（應用程式）今天引述中國國家航天局方面消息表示，嫦娥五號軌道器和返回器組合體上的25N發動機上午9時15分工作約8秒鐘，順利完成第二次月地轉移軌道修正，組合體上各系統狀態良好。

據報導，嫦娥五號返回器預定17日凌晨2時30分返抵地球，在內蒙古四子王旗著陸場著陸，當地近日已完成最後一次全系統綜合演練，模擬裝有2公斤月球土壤的嫦娥五號返回器著陸後，由空中、地面分別從待命點向降落點前進、搜索。

報導稱，由於嫦娥五號的返回器體積只有載人太空船返回艙的1/7，但著陸範圍面積卻是16倍，因此要在冰天雪地的夜間尋找如此小的目標可謂難上加難。

嫦娥五號順利降落完成任務後，中國將成為繼美國、蘇聯後，第3個取得月球表面岩石的國家。

嫦娥五號在11月24日凌晨4時30分，由「長征五號」火箭自海南文昌發射升空，12月1日深夜11時11分在月球表面成功降落，並傳回降落影像圖。

嫦娥五號探測器成功著陸後，經過19小時的工作，於2日晚間10時完成月球表面自動採樣封裝工作；嫦娥五號上升器6日清晨成功與軌道器和返回器組合體交會對接，並將樣品容器轉移至返回器中。

嫦娥五號 內蒙古

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