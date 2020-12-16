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廣州夫妻協議出軌致離婚須賠215萬元 法院酌情判賠21萬

香港01 / 文／葉琪
廣州夫婦協議出軌致離婚須賠50萬元人民幣（約為215萬元新台幣），示意圖／Ingimage
廣州夫婦協議出軌致離婚須賠50萬元人民幣（約為215萬元新台幣），示意圖／Ingimage

中國大陸廣州一對夫妻曾經協議約定誰人出軌導致離婚，就要賠償對方50萬元人民幣（約為新台幣215萬元）。結果男方出軌被女方發現，女方憤而告上法院起訴離婚，並要求男方按照約定賠償50萬元。

白雲區法院近日就該宗離婚糾紛作出判決，認為考慮到男方的背景，50萬元將賠償數額明顯偏高，酌定要支付賠償金5萬元人民幣（約為新台幣21萬元）。

據介紹，男女雙方是在2017年8月登記結婚，並於2018年10月20日簽署《婚姻財產協議》，約定今後雙方因婚外情、與他人同居、家庭暴力或有關係曖昧的異性朋友，造成夫妻感情破裂而離婚的，過錯方應一次性賠償對方50萬元，夫妻共同財產平均分割。

就在2019年11月3日，男方被發現與婚外異性在一間商務酒店有住宿紀錄。女方事後認為男方在婚姻關係存續期間，與其他異性多次保持不正當的男女關係，致夫妻感情徹底破裂，故訴請法院，請求判決准予離婚，並男方要依據協議要支付50萬元的損害賠償金。男方則表示同意離婚，但認為不存在過錯，不同意支付50萬元損害賠償金。男方並認為，一方面自己只是一名貨車司機，該筆賠償金已遠超支付能力，另一方面協議的部分條款涉及限制離婚自由，相關條款應屬無效。

法院認為，男女雙方是在婚內自主簽署協議，相關條款是對夫妻之間互相負有忠實義務的約定，故對雙方均具有約束力。圖擷自中新社
法院認為，男女雙方是在婚內自主簽署協議，相關條款是對夫妻之間互相負有忠實義務的約定，故對雙方均具有約束力。圖擷自中新社

對於離婚的問題，法院認定男女雙方的感情基礎薄弱，婚後因生活觀念、價值觀念存在差異，而且女方起訴離婚，男方同意離婚，即雙方夫妻感情確已破裂，經法院調解無效，應准予離婚。至於所謂限制離婚自由的爭議，法院認定男女雙方是在婚內自主簽署協議，相關條款是對夫妻之間互相負有忠實義務的約定，是對婚姻法第四條的具化，實際上亦是對無過錯一方有權請求損害賠償的一種約定，故對雙方均具有約束力。同時，相關條款的詳細內容並沒有違反法律禁止性規定，亦不存在欺詐、脅迫、乘人之危等可撤銷的情形，屬於有效民事法律行為，符合婚姻法的原則和精神，故予以認定。

法院認為，雖無直接證據證明男方有與他人發生性行為，但結合本案情況及男方的的陳述，足以認定男方是有關係曖昧、影響婚姻家庭的異性朋友，並因此造成夫妻感情破裂，符合協議要求，屬於過錯一方。不過，考慮到男方是一名貨車司機，收入一般，協議中約定50萬元的賠償數額不符合其實際經濟情況，明顯偏高，顯失公平，故根據男方的經濟收入、日常消費水平及承受能力，結合本地生活水平，酌定要向女方支付賠償金5萬元。

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文章授權轉載自《香港01》

離婚 出軌 夫妻

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