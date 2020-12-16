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司機闖紅燈救病嬰遭家屬拒作證 結局曝光：烏龍一場

香港01 / 文／陳進安
男子連闖3紅燈趕往醫院，卻遭家屬拒絕作證，結局竟是大烏龍。圖擷自影片截圖。
男子連闖3紅燈趕往醫院，卻遭家屬拒絕作證，結局竟是大烏龍。圖擷自影片截圖。

廣東東莞市常平鎮一名艾姓Uber司機，日前接到一單攸關性命的生意，一家三口抱着出現抽搐並昏厥等症狀的嬰兒焦急地登上車。為和時間賽跑，艾男連闖3個紅燈來到醫院。

事後，為免因闖紅燈的違章記錄而失業，艾男一度讓患兒家屬幫忙作證，惟對方沒有答應，導致事件曝光後引發網民憤慨。幸運的是，這只是鬧了一場烏龍。

事發於本月8日，為了幫嬰兒贏得了寶貴的搶救時間，艾男開足馬力不惜連闖紅燈到醫院，之後離去，並面臨被扣18分，處以600元罰款，甚至因此失業的危險。為註銷違章記錄，艾男試着聯繫嬰兒家屬幫忙作證，但由於涉及到個人隱私，網約車平台拒直接給予電話號碼，但就幫他通過平台打電話，可惜家屬並未接通平台的電話。

司機連闖3紅燈救病孩。圖擷自影片截圖。
司機連闖3紅燈救病孩。圖擷自影片截圖。

此後，艾男更加焦急，直接到醫院表明自己身份、要號碼的緣由，以及描述當時情、嬰兒症狀等。由於防疫要求，護士只表示可代為轉告，但不能讓他進去。巧合的是，就在事發當時相隔十幾分鐘的時候，醫院剛好也有一個有發燒、抽搐症狀，並通過網約車送來的嬰兒入院，陪同人員的特徵也差不多。

於是陰錯陽差下，護士就和誤以為是他乘客的患者家屬要到了電話。艾男立即撥通電話，但並沒直接說要對方作證，而是說「你的小孩現在怎麼樣？有沒有度過危險期？」家屬則回應「現在好多了，醫生說，觀察兩天就可以出院了」之類。艾男對對方身份深信不疑，遂提到幫忙作證一事，對方也答應了。

可是第二天，捲入誤會的家屬醒悟自己過來時的Uber車並沒有闖紅燈，於是開始漸漸也就不再接艾男電話，導致艾男以為家屬拒絕為他作證。

幸好，事件經報道曝光後，真正的嬰兒家屬主動透過警方聯繫艾男，並在周二（15日）與艾男見面。家屬感謝司機在關鍵時刻給予的幫助，雖然事件曝光對家屬的生活造成一些困擾，但他們也感謝艾男能夠出面幫助澄清事情。警方指：「他們其實都是好人，相互感謝，相互道歉，相互包容，也就沒有什麼了，見面沒多久，握手言歡，司機還買了點東西到醫院看望那個小孩。」

司機最終找到真正的事主，完美解決。圖擷自影片截圖。
司機最終找到真正的事主，完美解決。圖擷自影片截圖。

同時，東莞常平交警通過調取相關影片並核實後，亦已經依法核銷對艾男的處罰，這場烏龍獲得完滿解決，並沒上演「現代版的農夫和蛇」。

延伸閱讀：

東莞司機為救嬰連闖3紅燈 家屬竟稱「與我無關」拒作證

安徽司機砍傷強姦女乘客後跳江自殺 滴滴：非平台註冊司機

文章授權轉載自《香港01》

嬰兒 Uber

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