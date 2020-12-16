河北廊坊 項目進駐強磁場

北京城市副中心往東8公里外的潮白河東岸，正成為京津冀三地影視文創產業發展交匯點，占地220畝的河北廊坊大廠影視小鎮裡，每天有幾千人追逐著各自的影視夢。

據中新社報導，已近不惑之年的莊海洋便是眾多追夢人中的一員。「很忙，有時候一個月也回不了一趟北京的家。」莊海洋說，他們公司承接的中國官方電視台央視的多檔節目的後期錄音，都是在大廠影視小鎮完成。

莊海洋所在的金諾佳音文化傳媒公司去年1月從北京搬遷入駐大廠影視小鎮。「相比以前在中國傳媒大學對面的辦公地點，這裡無論辦公環境、硬件條件還是稅收政策都要強很多，運營成本卻低得多。」莊海洋說。

大廠影視產業集群已具規模，覆蓋影視人才孵化、項目籌拍、金融服務、前期拍攝、後期製作、版權交易、宣傳發行等全產業鏈，吸引眾多影視文化企業入駐。

今年9月，一年一度的北京與廊坊北三縣（即三河市、大廠回族自治縣以及香河縣）項目推介洽談會，成為京廊兩地協同發展不斷邁上新台階的重要標誌。廊坊北三縣今年共實施產業、基礎設施和公共服務項目203個，總投資1530億元（人民幣，下同），與通州區協同發展的廣度與深度不斷拓展。

廊坊結合京津冀發展規劃和未來產業發展定位，對「7+6」縣域特色產業（即7大傳統特色縣域產業集群+6大新興特色縣域產業集群）延鏈、補鏈、強鏈，三河高端裝備製造、香河傢具、霸州都市休閒食品、大廠影視文創、固安航空航天零部件、永清服裝創新設計等縣域特色產業的含金量顯著增加。全市「7+6」產業集群年營收近1000億元，占民營經濟收入總量的11.5%。

良好營商環境的打造，讓廊坊市成為吸引項目進駐的強磁場。2019年，該市設立市長特別獎，對全市民營經濟納稅額前5名的企業，每家一次性獎勵1000萬元，共拿出1.1億元對全市392家民營企業進行獎勵，營造尊商、重商的良好氛圍。

截至11月底，廊坊市民營經濟單位發展到27.9萬家，其中民營企業達到5.1萬家；民營經濟從業人員達到167.8萬人。民營經濟增加值佔全市GDP的60%以上，民營經濟從業人員占城鄉就業的80%以上，民營經濟稅收佔全部稅收的90%以上，民營經濟在廊坊已形成三分天下有其二的格局。

廊坊經濟發展水平相對較高，貧困發生率低，沒有貧困縣、貧困村，但也面臨著「戶散人稀、重病殘疾、易保難扶」的挑戰。經過2018年、2019年兩年努力，廊坊市1934戶4829名建檔立卡貧困人口已全部實現脫貧，提前一年完成減貧任務。