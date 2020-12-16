貴州錦屏 一隻鵝裂變成三個產業

一隻鵝能做什麼？在貴州省黔東南苗族侗族自治州錦屏縣，它將「裂變」成三個產業：上游種鵝飼養、種蛋孵化、林下生態鵝養殖，中游商品鵝屠宰加工、羽毛球生產、羽絨製品等精深加工，下游羽毛球體育賽事及休閒康養活動等體育產業。

據新華社報導，寒冬時節，走進群山包圍的錦屏縣銅鼓鎮馬台生態鵝養殖基地，周邊的松林仍然鬱鬱蔥蔥，七八間養殖棚沿著山形向上延伸，數不清的鵝在基地與林間吃食與嬉戲，不時「引吭高歌」，發出「嘎嘎」的叫聲。

33歲的飼養員粟安艷每天早上7點半就開始工作，撿鵝蛋、清理料槽、投料餵養、打掃衛生一氣呵成。「月薪3200元（人民幣），每個月可以休息兩天。」粟安艷覺得，在養殖基地務工，不僅收入穩定，而且離家近能夠照顧老人和孩子。

「養殖棚內氨氣含量高，商品鵝必須定期到樹林中去走一走，從而增加運動量，提高肉質和毛質。」粟安艷說，每隔兩天，她都會將鵝趕到周邊的松樹林下游走，覓食雜草和昆蟲。

兩個多月後，一隻隻成年鵝將被送到加工廠完成第一次「蛻變」：被製成風鵝或板鵝，端上千家萬戶的餐桌。

加工鵝肉過程中留下的絨毛，則被送往羽絨製品加工廠，成為人們過冬的「裝備」。

值得一提的是，成年鵝兩隻翅膀上14片形狀優美、質地堅硬的羽毛，將被送到幾公里以外的貴州亞獅龍體育文化產業發展有限公司，經過複雜的生產工藝，成為一隻只羽毛球賣到日本、丹麥等國家，價值增加十幾倍。

貴州亞獅龍羽毛球歷史博物館館長李漢華介紹，生產一隻羽毛球需要16片羽毛，而一隻鵝只有14根羽毛符合標準，因此需要大量的鵝才能保障原料供應，目前錦屏縣的商品鵝仍然供不應求。

10月25日至11月1日，一場來自大陸各地100多名運動員參加的「亞獅龍」羽毛球公開賽在錦屏縣激烈展開，前來參賽的不乏世界冠軍與前國家羽毛球隊隊員，現場觀眾大飽眼福。