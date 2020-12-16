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大陸首次 內蒙發現鮮卑房址

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

內蒙古自治區文物考古研究所消息，考古人員在通遼市科爾沁左翼中旗境內一處遺址內發掘出2座早期鮮卑民族的房屋遺址。據了解，這是大陸首次正式發掘早期鮮卑房址。

據新華社報導，鮮卑民族是活躍於公元1世紀至6世紀的北方民族，386年建立北魏王朝。鮮卑民族早期的這2座房址，為半地穴式建築，平面呈長方形，未發現門道。房址內有灶，居住面上出土陶器、鐵器、石器等，表明這時期一部分鮮卑人已不再遊牧，過著定居生活。

房址出土陶器的紋飾，除幾何圖案之外，還有一些馬的圖案，反映出鮮卑人以畜牧為主的經濟特點。這些馬紋圖案中有多種不同姿態的馬，如萬馬奔騰、漫步草地的馬、以馬為主的複合圖案等。此外，出土陶器紋飾中還發現氈帳及太陽紋圖案，表現了鮮卑人遊牧生活的場景。

在一座房址內出土馬蹄釘，這說明早期鮮卑民族已開始使用保護馬蹄的馬蹄鐵。據了解，此前大陸發現年代最早的馬蹄鐵是在一座414年的墓葬中出土。考古人員認為，此次發現的馬蹄釘很可能是迄今大陸發現最早的使用馬蹄鐵的實物證據。

此次發現房址的遺址被稱為小呼和格勒鮮卑遺址，其周邊區域近年來發現多處早期鮮卑墓葬。

內蒙古自治區文物考古研究所研究員連吉林說，此遺址的發掘對研究鮮卑民族社會經濟形態、文化面貌及鮮卑與中原地區的文化交流等有重要意義。

遺址 考古 內蒙古

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