東方風電 首座商用機組併網發電
由東方電氣風電有限公司（簡稱「東方風電」）承造的固陽懷朔二期專案首台機組，近日成功併網發電。這是東方風電首台商業化運行的4.2兆瓦風電機組併網發電。
固陽懷朔二期項目總裝機容量50.4兆瓦，安裝12台東方風電自主研製的DEW-D4200-155型永磁直驅風電機組。機組全部併網發電後，預計每年發電量將達到1.41億度，將節約標準煤4.3萬噸，減少二氧化碳排放10.73萬噸，減少二氧化硫排放3228.12噸，減排氮氧化物約1609.76噸。
DEW-D4200-155型永磁直驅風電機組採用平台化設計，該平台機組滿足4.2-4.5兆瓦不同功率需求，採用先進的葉片翼型設計、葉片降噪技術，成熟的直驅發電技術，自主開發的控制技術和iPACOM智慧控制技術，具有優異的發電性能，具備低電壓穿越、高電壓穿越、一次調頻等優越的電網接入能力。
東方風電總部位於四川德陽。為了保障專案機組順利投運，東方風電研發中心、交付中心聯合組建現場調試隊伍，克服極寒天氣等困難，快速實現首台機組併網發電，為後續機組調試併網奠定了堅實基礎。
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