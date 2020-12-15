聽新聞
test
0:00 / 0:00

離台灣最近 福建福清核電廠曾故障停機

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
福清核電5、6號機組，「華龍一號」示範工程。十月底一度故障停機。（新華社）
福清核電5、6號機組，「華龍一號」示範工程。十月底一度故障停機。（新華社）

距離苗栗僅162公里的福建省「福清核電廠」，其中國「華龍一號」核反應爐10月底試運轉時一度出現狀況，定性為「0級運行事件」，官方宣稱未造成放射性釋放，未對人員和環境安全造成不良影響。

據澎湃新聞，11月27日，華龍一號全球首堆、也就是中國核工業集團福清核電5號機組首次併網成功，發出第一度電。經現場確認，機組各項技術指標都符合設計要求、狀態良好，創造了全球第三代核電首堆建設的最佳業績。

香港01報導，大陸生態環境部近日發布國家核安全局於本月初的通報指出，福清核電廠5號機組10月27日執行蒸汽排放連鎖檢查調試試驗期間，主蒸汽管道壓力曾經出現震盪，觸發機組自動停止，「定性為一宗0級運行事件」。

通報說，事件期間，福清核電廠5號機組反應堆（爐）正常「自動停堆」，安注系統動作符合設計要求，人員操作未見明顯重大異常。事件未造成放射性釋放，未對人員和環境安全造成不良影響。

通報指出，中國國家核安全局於11月9至13日派出專家赴福清核電廠現場，對事件展開獨立調查，要求福清核電廠對所轄機組二迴路主蒸汽管道疏水管線相關設備的可靠性展開研究，採取必要監測措施等。

據悉，所謂「自動停堆」是指核電廠運行時發生設計規定的異常情況時，會觸發保護系統動作導致控制棒下落使反應堆停運。

新華社曾報導，華龍一號是中核集團研發設計「具有完全自主知識產權的三代壓水堆核電創新成果」，設計壽命60年，反應堆採用177堆芯設計，堆芯採用18個月換料，電廠可利用率高達90%，採用「能動和非能動」相結合的安全系統、雙層安全殼等技術。

福清核電站位於福建省福州市的縣級市福清市三山鎮前薛村岐尾山。規劃裝機容量為6台百萬千瓦級壓水堆核電機組，1至4號機採用中核集團的CPR-1000反應爐，5號機和6號機使用華龍一號（原稱ACP-1000）反應爐。

核電 福建

延伸閱讀

核二廠1號機急停 台電：已排除故障不影響供電

改善高雄空品 陳其邁：降載減排紅害日減少

台三代福建種茶 讚陸市場廣大

共機擾亂台灣 新北議員：請政府摧毀對岸核電廠

相關新聞

離台灣最近 福建福清核電廠曾故障停機

距離苗栗僅162公里的福建省「福清核電廠」，其中國「華龍一號」核反應爐10月底試運轉時一度出現狀況，定性為「0級運行事件...

示範村變違建 北京香堂村千戶遭強拆、斷水斷電

北京昌平區崔村鎮「香堂文化新村」被北京當局指為違建，被迫一周內自行搬離，否則斷水斷電，列入失信黑名單，日前官方出動上千警...

張汝京掛名 傳廣州海芯12吋晶圓廠停擺

近日有業內消息指出，中芯國際創辦人張汝京曾參與動土儀式的廣州海芯半導體計畫，其新建12吋晶圓廠在動工後數月就已停擺，目前...

低廉小產權房搶市 北京最美鄉村也要拆

北京針對「小產權」住房的大規模強拆、迫遷，數以千計居民在隆冬失去房產，業主們強烈維權抗爭，指責地方官員「違法執政、禍害百...

浙規定公僕3℃才能開暖氣 網：多穿點

浙江省機關事務管理局近日發布通告，為節能減碳，從即日起至12月31日，浙江省級各有關單位辦公區域在氣溫達到3℃以下（含3...

長江口貨船相撞 16人墜海3死5失蹤

長江口日前有兩艘貨船相撞，其中一艘入水並沉沒，八人獲救，至少三人遇難，五人仍失蹤。目前，搜救工作仍在進行中。

港版「N號房」誘拍同志色情片 4男未獲報酬反被勒索「違約金」

香港警方昨搗破港版「N號房」事件，一間男同性色情電影製作公司，去年開始經男同性戀者社交平台聲稱以月入3萬元至5萬元（港幣...

成都20歲染疫女子 5天內遭受網暴「社死」

從確診到清空微博，短短不到5天時間，成都20歲女孩就因個資洩露而被網暴「社死」。這是新冠患者活該承受的原罪？

鍾南山為自己銅像揭幕 挨批大搞個人宣傳

中國防疫專家鍾南山回母校參與校慶，並為自己的銅像揭幕，此舉引起「立生祠」的熱議。有些人認為以他的貢獻，立銅像並無不妥，但...

中國正在變老 平均勞動年齡達38.4歲

中國的勞動人口平均年齡正在變老。一項報告顯示，1985到2018年間，全國勞動力人口的平均年齡從32.2歲上升到了38....

陸港專家：冬季新冠疫情一定更嚴重 防疫不可鬆懈

香港大學微生物學系講座教授袁國勇警告，冬天新冠疫情一定會比夏天嚴重。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友也指出，曾出現過疫...

浙江寧波 發現世界最早古稻田

浙江省文物考古研究所14日披露，在浙江寧波餘姚發現的施嶴遺址古稻田，是世界上已發現的面積最大、年代最早、證據最充分的古稻...

熱門新聞

前台積電營運長！陸媒：蔣尚義下個月將出任中芯國際副董

緯創印度廠被砸／陸媒唱衰：印度想取代中國製造是做夢

內蒙古負40度低溫赫見列車「被冰凍」 網嚇傻：是魔法攻擊？

大陸反壟斷 開鍘3巨頭祭旗

維吾爾族要求調查中國種族滅絕 國際刑事法院駁回

膠著！孟晚舟案證人聽證結束 明年3月新一輪法律交鋒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。