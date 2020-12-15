離台灣最近 福建福清核電廠曾故障停機

距離苗栗僅162公里的福建省「福清核電廠」，其中國「華龍一號」核反應爐10月底試運轉時一度出現狀況，定性為「0級運行事件」，官方宣稱未造成放射性釋放，未對人員和環境安全造成不良影響。

據澎湃新聞，11月27日，華龍一號全球首堆、也就是中國核工業集團福清核電5號機組首次併網成功，發出第一度電。經現場確認，機組各項技術指標都符合設計要求、狀態良好，創造了全球第三代核電首堆建設的最佳業績。

香港01報導，大陸生態環境部近日發布國家核安全局於本月初的通報指出，福清核電廠5號機組10月27日執行蒸汽排放連鎖檢查調試試驗期間，主蒸汽管道壓力曾經出現震盪，觸發機組自動停止，「定性為一宗0級運行事件」。

通報說，事件期間，福清核電廠5號機組反應堆（爐）正常「自動停堆」，安注系統動作符合設計要求，人員操作未見明顯重大異常。事件未造成放射性釋放，未對人員和環境安全造成不良影響。

通報指出，中國國家核安全局於11月9至13日派出專家赴福清核電廠現場，對事件展開獨立調查，要求福清核電廠對所轄機組二迴路主蒸汽管道疏水管線相關設備的可靠性展開研究，採取必要監測措施等。

據悉，所謂「自動停堆」是指核電廠運行時發生設計規定的異常情況時，會觸發保護系統動作導致控制棒下落使反應堆停運。

新華社曾報導，華龍一號是中核集團研發設計「具有完全自主知識產權的三代壓水堆核電創新成果」，設計壽命60年，反應堆採用177堆芯設計，堆芯採用18個月換料，電廠可利用率高達90%，採用「能動和非能動」相結合的安全系統、雙層安全殼等技術。

福清核電站位於福建省福州市的縣級市福清市三山鎮前薛村岐尾山。規劃裝機容量為6台百萬千瓦級壓水堆核電機組，1至4號機採用中核集團的CPR-1000反應爐，5號機和6號機使用華龍一號（原稱ACP-1000）反應爐。