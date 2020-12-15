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鍾南山為自己銅像揭幕 挨批大搞個人宣傳

中央社 / 台北15日電
中國防疫專家鍾南山回母校參與校慶，並為自己的銅像揭幕，此舉引起「立生祠」的熱議。圖/取自南方+
中國防疫專家鍾南山回母校參與校慶，並為自己的銅像揭幕，此舉引起「立生祠」的熱議。圖/取自南方+

中國防疫專家鍾南山回母校參與校慶，並為自己的銅像揭幕，此舉引起「立生祠」的熱議。有些人認為以他的貢獻，立銅像並無不妥，但也有人批評，鍾南山是個人宣傳，李文亮才該立碑。

綜合法廣、星島日報與頭條日報報導，鍾南山12日返回母校華南師範大學附屬中學參加132週年校慶，並為自己的銅像揭幕。鍾南山在典禮上致詞勉勵學弟妹，「學醫並不是為了多賺點錢，學醫是為了更好地為大家服務。」

然而，鍾南山為自己銅像揭幕的消息在網路上傳開後，引起了輿論熱議，正反意見吵成一片。

報導稱，支持立像者認為，鍾南山在嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情中勞心勞力，發揮了很大的作用，立一個銅像合理，而且替活人立銅像並不是沒有前例。

中國作家高伐林在推特上批評鍾南山，「你可以戴金鏈子，也可以給銅像揭幕，但不能戴著金鏈子給銅像揭幕！你可以當院士，也可以帶貨，但不能打著院士的招牌帶貨！」

文章下方不少網友留言表示贊同，認為鍾南山太過高調，此舉就像造神運動。也有網友表示，難道鍾南山不怕「功高震主」？

報導稱，有網友感嘆，在抗疫的過程中犧牲太多，許多因病辭世的醫護人員更加值得被立碑紀念，例如「吹哨人」李文亮為抗疫而死，至今都未能立碑紀念。如今世人盼到一座紀念碑，竟是鍾南山一人的生祠。

報導另引用新華社退休記者顧萬明在公眾號的撰文批評，鍾南山「不應該再搞那些突出個人的宣傳活動，不應該允許母校給你塑像，更不應該出席揭幕儀式，還為自己的塑像揭幕。」

報導指出，華南師範大學附屬中學校長姚訓琪說，為鍾南山立銅像是要「號召全體附中人見賢思齊」。

鍾南山 李文亮

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