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陸港專家：冬季新冠疫情一定更嚴重 防疫不可鬆懈

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
入冬後香港新冠疫情更形嚴重，14日再有3名患者離世，使得香港新冠肺炎累計死亡人數達到120名。中新社
入冬後香港新冠疫情更形嚴重，14日再有3名患者離世，使得香港新冠肺炎累計死亡人數達到120名。中新社

香港大學微生物學系講座教授袁國勇警告，冬天新冠疫情一定會比夏天嚴重。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友也指出，曾出現過疫情的地方，冬季再次發生疫情的概率將會比其他地方大。所有涉及境外人、物進入的地方，都可能發生疫情，因此冬季做好個人防護不能鬆懈。

據香港明報報導，袁國勇表示，冬天時病毒不論在環境或在空氣浮游微粒的生存時間都較長，以致源頭不明個案增加，加上冬季免疫系統反應會較夏天大，最近香港有些患者入院不久就離世。因此他呼籲香港市民務必戴好口罩並做好手部衛生，盡量不要聚餐，否則無法截斷傳播鏈。

香港呼吸系統專科醫生梁子超也指出，天冷下病毒在環境或物件存活時間會較長，飛沫在乾燥環境更易蒸發，更有利傳播。

針對12月以來，不到半個月，山東膠州、四川成都、內蒙古滿洲里、黑龍江東寧、綏芬河、新疆吐魯番等六地就先後再傳本土確診病例和無症狀感染者。吳尊友14日晚間接受央視連線採訪時表示，這是常態化防控當中的一個正常現象。

吳尊友認為，出現這種現象主要有兩方面原因：一是冬天原本就是呼吸道傳染病的好發季節，新冠肺炎作為呼吸道傳染病出現小幅度反彈，符合呼吸道傳染病流行特徵。

其次，入冬後，境外絕大多數國家出現新冠疫情大幅度上升，感染的人數和汙染的物品在增加。這對中國防輸入，在防人、防物兩個方面都增加了壓力。

吳尊友表示，在這樣的全球背景下，中國大陸出現多點零星散發病例，屬常態化防控中的正常現象。對於元旦、春節即將到來，吳尊友認為，重點要做好無症狀感染者的檢測發現，對高風險人群要定期核酸檢測，及時發現可能暴露於新冠病毒，有可能感染、但沒有出現癥狀的人。

他特別提到，從事進口冷鏈物品和任何進口國際物品的從業人員，都要定期檢測和嚴格管理，並及時把結果同社會分享，這是度過今冬明春的關鍵防控舉措。

吳尊友並指出，曾發生疫情的地方，冬季再發概率大。但他也強調，這並不是說其他地方就不會發生疫情，所有涉及到境外人、物進入的地方，都有可能出現疫情。

疫情 香港 傳染病

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