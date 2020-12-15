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浙江湖州／湖筆之都 蠶花聖地 善璉鎮

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
「文房四寶」之首的湖筆，產於南潯區善璉鎮。 圖／本報浙江湖州傳真
「文房四寶」之首的湖筆，產於南潯區善璉鎮。 圖／本報浙江湖州傳真

被列為「文房四寶」之首的湖筆，產於湖州南潯區善璉鎮。善璉是中國湖筆文化和蠶文化的發祥地，素有「湖筆之都、蠶花聖地」美譽。鎮內的湖筆小鎮景區，形成以湖筆文化為統領，串聯「一館、一街、一寺、一祠、一廠、一山」六大主體的旅遊觀光帶。

善璉製筆業大約始於晉代。相傳秦代大將蒙恬創毫於世，善璉人便以筆業為生。在這裡，人們根據等史料記載，歷代尊奉蒙恬為筆祖，一直稟承蒙恬湖筆製作工藝，延續至今。

善璉湖筆經過幾十代人的傳承發展，已成為中國傳統手工製作技藝中的一朵奇葩。在這個小鎮上，子從父業、妻拜夫師、母帶兒徒、四代同堂的「湖筆世家」十分普遍。如今，善璉鎮年產湖筆800多萬支，湖筆已成為善璉鎮一大傳統的手工藝產業。

吳興西塞山旅遊度假區，推廣原鄉旅遊。 圖／本報浙江湖州傳真
吳興西塞山旅遊度假區，推廣原鄉旅遊。 圖／本報浙江湖州傳真

將製毛筆與旅遊結合，湖筆小鎮景區，有展現湖筆文化發展歷史視窗的湖筆文化館；以智永和尚的「鐵門檻」傳說而遠近聞名的永欣寺；景區擁有「湖筆製作技藝」和「含山軋蠶花」兩項國家級非物質文化遺產。

除了湖筆小鎮，湖州還有的特色小鎮，是原鄉小鎮。位於湖州市中心以西12公里的吳興區，是大陸原鄉旅遊發源地；吳興區妙西鎮肇村，是吳興西塞山旅遊度假區的核心景區。

原鄉小鎮又稱蝴蝶原鄉小鎮，小鎮建有全亞洲最大，集蝴蝶養殖、觀賞、放飛、科普教育為一體的生態科普館；坐擁千畝梅花觀賞園，沿山勢建有全大陸最長的原枕木觀光棧道；還擁有原鄉湖、童心童趣園、吉緣花田、原鄉農場等特色景觀。

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