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浙江湖州／桑基魚塘 全球農業文化遺產

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
桑基魚塘，入選全球重要農業文化遺產保護名錄。 圖／本報浙江湖州傳真
桑基魚塘，入選全球重要農業文化遺產保護名錄。 圖／本報浙江湖州傳真

湖州桑基魚塘，主要集中在湖州市南潯區的菱湖、和孚和吳興區的東林3個鎮，現存有面積6萬畝的桑地和15萬畝的魚塘，是中國大陸傳統桑基魚塘系統最集中、最大、保留最完整的區域。2018年4月19日，在聯合國糧食與農業組織主辦的第五屆全球重要農業文化遺產國際論壇上，湖州桑基魚塘入選全球重要農業文化遺產保護名錄。菱湖「桑基魚塘」，被聯合國糧農組織譽為世界保留最完整、規模最大的生態農業模式。

桑基魚塘，是池中養魚、池埂種桑的一種綜合養魚方式，為基塘農業最典型的一種。是為充分利用土地而創造的一種挖深魚塘，墊高基田，塘基植桑，塘內養魚的高效人工生態系統。

湖州桑基魚塘起源於春秋戰國時期，明清時隨蠶桑產業的迅速發展，逐步演變成為「塘基上種桑、桑葉喂蠶、蠶沙養魚、魚糞肥塘、塘泥壅桑」的模式，是一套對生態環境基本零汙染的典型農耕生態循環系統。桑基魚塘的保護和傳承，既促進了種桑、養蠶及養魚事業的發展，又帶動了繅絲等加工工業的前進，逐漸發展成為完整、科學化的人工生態系統。

走近桑基魚塘，綠油油的桑樹環抱著一汪汪清水；池塘中多種魚類，三五成群戲水，不時躍出水面，令人目不暇接。「處處停蠶箔，家家下漁簽」，勾畫出一幅桑茂、蠶盛、魚旺的水鄉美景。徜徉其中，小橋流水人家，呈現「詩中有畫、畫中有詩」的意境，給人視覺、心靈宴饗。

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