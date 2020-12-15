浙江湖州／佛國仙境 靈峰寺

湖州地處浙江省北部，是一座具有2300多年歷史的江南古城，其下轄的安吉縣，是大陸第一個生態縣；縣城西南的靈峰山大雄峰，有一座1000多年的古寺廟－靈峰寺，是安吉最大的寺院，江南著名寺院之一，明代四大高僧之一的藕益大師住持與此。

靈峰寺全稱為安吉北天目靈峰講寺，始始建於五代梁開平元年，歷代靈峰寺高僧輩出，影響深遠。五代有義嶙禪師創業肇始；宋有仲賢；元至正四年間，日本東拙禪師從海陸入中國，欲往印度遇阻，亦留居主持，直至圓寂。明末萬曆年間，蕅益大師住寺弘法，創淨土宗靈峰派，被淨土宗奉為第九祖。

靈峰山景區，靈、古、秀、幽。 圖／本報浙江湖州傳真

靈峰寺背枕靈峰山，其左迥流迤邐，風光倚麗；其右五峰疊起、如入仙境。寺前古樹參天，寺周峰巒磋峨、雲雨吞吐，奇趣天成。靈峰山屬於天目山支脈，山形很像一把坐北朝南的太師椅，四平八穩，古人稱「風水寶地」。靈峰山以其獨有的靈峰、靈岩、靈池、靈泉、靈樹、靈寺享譽天下，旅遊景點有以靈、古、秀、幽為特色的「靈峰三十二美景」，其中的「靈峰十景」，是讓人們心靈回歸自然休憩的理想之境。

在靈峰旅遊度假區內的安吉田園嘉樂比樂園，依託山水及生態資源，用花海果林做調色盤，描繪出一幅「田園嘉年華，開心樂無比」的畫卷，展現人與自然的和諧之美。