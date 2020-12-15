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陽明交大合校後校本部在哪？3名校長候選人這麼說

浙江湖州／江南第一山 莫干山

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
莫干霞蔚 圖／本報浙江湖州傳真
莫干霞蔚 圖／本報浙江湖州傳真

相傳中國春秋末年，吳王闔閭命干將、莫邪夫婦三個月內鑄成兩支寶劍。可是，鐵水在爐中沸騰，就是不凝聚；莫邪捨身跳入爐中，殉祭爐神，鐵水始凝固，寶劍才鑄成，雄名「干將」，雌名「莫邪」。鑄劍的地方就在山中，故這座山名為莫干山。

莫干山位於浙江湖州市德清縣境內，屬天目山餘脈，聳立在低平的杭嘉湖平原之上，主峰塔山海拔720米。山巒連綿起伏，風景秀麗多姿，以綠蔭如海的修竹、清澈不竭的山泉、星羅棋布的別墅、四季各異的迷人風光稱秀於江南，享有「江南第一山」美譽，與廬山、北戴河、雞公山並列為中國四大避暑勝地。

「江南第一山」莫干山全景 圖／本報浙江湖州傳真
「江南第一山」莫干山全景 圖／本報浙江湖州傳真

莫干山以竹、雲、泉「三勝」和清、靜、綠、涼「四優」著稱。竹，是莫干山「三勝」之冠，景區及周邊區有連片竹林127平方公里，以品種之多、品位之高、覆蓋面積之大，居中國大陸之首、世界之最。

莫干山景點眾多，蕩氣回腸的劍池飛瀑，當年干將磨劍的地方，就是現在的劍池；劍池旁一塊大石，稱為「磨劍石」；觀瀑橋上方一塊巨大的岩石，稱為「試劍石」。怪石角，是莫干山最奇特的岩石景觀。旭光台，建於山勢如半島的饅頭山頂，是莫干山觀日出、賞山景的最佳處。登上旭光台，可觀莫干山全景，此外，還有風景秀麗的銀鈴池，蘆花蕩公園，清幽雅靜的武陵村，以及天池寺蹤跡、名家碑林、滴翠潭等，處處引人入勝。

旭光台，莫干山觀日出、賞山景最佳處。 圖／本報浙江湖州傳真
旭光台，莫干山觀日出、賞山景最佳處。 圖／本報浙江湖州傳真

一千多年的開發史，使莫干山形成了豐富的人文景觀。眾多的歷史名人，為莫干山留下了難以計數的詩文、石刻、事蹟，以及200多幢式樣各異、形狀美觀的名人別墅。這些別墅遍布於風景區每個山頭，掩映於茂林修竹之中，建築美與自然美融為一體，美不勝收。更妙的是，200多幢別墅無一雷同，分別代表歐、美、日、俄等10多個國家的建築風格，因此莫干山又有「世界近代建築博物館」之稱。

靈峰山峰巒磋峨，奇趣天成。 圖／本報浙江湖州傳真
靈峰山峰巒磋峨，奇趣天成。 圖／本報浙江湖州傳真

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