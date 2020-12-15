446人報考 深圳公職首招港澳人

湖州桑基魚塘，主要集中在湖州市南潯區的菱湖、和孚和吳興區的東林3個鎮，現存有面積6萬畝的桑地和15萬畝的魚塘，是中國大陸傳統桑基魚塘系統最集中、最大、保留最完整的區域。2018年4月19日，在聯合國糧食與農業組織主辦的第五屆全球重要農業文化遺產國際論壇上，湖州桑基魚塘入選全球重要農業文化遺產保護名錄。菱湖「桑基魚塘」，被聯合國糧農組織譽為世界保留最完整、規模最大的生態農業模式。

2020-12-15 00:25