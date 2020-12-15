446人報考 深圳公職首招港澳人
大陸廣東深圳市2020年公務員考試12月12、13日舉行，共有5個職位定向港澳選拔，辦公地點集中在福田、羅湖、南山等市中心區域。這是深圳公務員考試首次有港澳籍人士參加。
香港中通社報導，本次深圳定向港澳招錄放出的5個工作崗位，涉及行政、金融、城市規畫、涉外人員管理、醫療監管等方面，具有相當的專業技術技能性，契合粵港澳大灣區的發展規畫，也契合深港澳合作的方向，共吸引了446名港澳籍人士報名。離香港較近的福田區福保街道辦的一崗位吸引了244人報考，成為熱門職位。
據媒體此前披露，為更好落實「粵港澳大灣區發展規畫綱要」關於「研究推進港澳居民中的中國公民依法報考內地公務員工作」要求，支持港澳優秀青年融入中國大陸、參與大灣區建設，深圳首次面向港澳具有中華人民共和國國籍，全日制大學本科以上學歷的畢業生進行招錄。
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