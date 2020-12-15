中歐班列「灣區號」 首列跨境電商專車

滿載跨境電商貨物的「灣區號」中歐班列日前從深圳平湖南鐵路場站開出。該班列車是粵港澳大灣區首趟跨境電商專列，涵蓋電子產品、電器零配件、家具及工藝品等多個種類，總重量約430噸。

據深圳新聞網報導，「灣區號」中歐班列將從阿拉山口出境，預計歷時16天到達匈牙利布達佩斯，將跨境電商包裹送達歐洲中部。

深圳海關行郵監管處表示，受疫情影響，今年傳統外貿遭遇較大衝擊，國際直航運力大幅下降；但寄遞需求日益增長，跨境電商等外貿新業態迎來發展新機遇。深圳海關創新打造「海陸空鐵」全路徑物流聯運新通道，全面疏導電商企業復工復產面臨的物流「堵點」「斷點」。

該專列搭載的跨境電商貨源地覆蓋深圳前海蛇口自貿片區，以及東莞、珠海、中山等灣區城市，進一步擴充了中歐班列跨境電商貨源，實現了粵港澳大灣區跨境電商貨物的資源整合。

深圳中外運（國際）物流公司經理宋浩文說，跨境電商貨物搭載「灣區號」，僅需16天即可到達目的地，速度要比海運快2倍，價格只有空運的1/5，可以有效節約企業的物流和時間成本。

「灣區號」中歐班列自8月18日運營以來，從開始的每周1列，迅速增長至每周2列開行，成為廣東地區發展速度最快的中歐班列。

目前，「灣區號」中歐班列已覆蓋波蘭、德國、匈牙利、法國、西班牙、義大利、俄羅斯、哈薩克8個國家，主要將粵港澳大灣區的機械設備、家用電器等「中國製造」輸送到歐亞各國。

截至目前，已有9168噸的貨物通過「灣區號」運至歐洲。