老年友好型社區 陸5年將建5千個
大陸國家衛生健康委員會、全國老齡工作委員會辦公室近日發布「關於開展示範性全國老年友好型社區創建工作的通知」提出，到2025年，在全大陸建成5000個示範性城鄉老年友好型社區，到2035年底，中國大陸城鄉社區普遍達到老年友好型社區標準。
新華社報導，根據通知，開展這項工作的目標是，提升社區服務能力和水平，更好地滿足老年人在居住環境、日常出行、健康服務、養老服務、社會參與、精神文化生活等方面的需要，探索建立老年友好型社區創建工作模式和長效機制，切實增強老年人的獲得感、幸福感、安全感。
創建「全國性示範性城鄉老年友好型社區」將從六個方面著手，包括改善老年人的居住環境、方便老年人的日常出行、提升為老年人服務的質量、擴大老年人的社會參與、豐富老年人的精神文化生活和提高為老服務的科技化水平。
具體內容包括：支持對老年人住房的空間布局、地面、扶手、廚房設備、如廁洗浴設備、緊急呼叫設備等進行適老化改造、維修和配備，加強社區道路設施、休憩設施、信息化設施、服務設施等與老年人日常生活密切相關的設施和場所的無障礙建設，鼓勵社區自設老年教育學習點或與老年大學、教育機構和社會組織等合作在社區設立老年教育學習點，開展「智慧助老」行動……。
通知還附上「全國示範性城鄉老年友好型社區標準（試行）」，首批2000個示範性城鄉老年友好型社區將於2021至2022年創建，發揮示範引領作用。
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