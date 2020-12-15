老年友好型社區 陸5年將建5千個

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸國家衛生健康委員會、全國老齡工作委員會辦公室近日發布「關於開展示範性全國老年友好型社區創建工作的通知」提出，到2025年，在全大陸建成5000個示範性城鄉老年友好型社區，到2035年底，中國大陸城鄉社區普遍達到老年友好型社區標準。

新華社報導，根據通知，開展這項工作的目標是，提升社區服務能力和水平，更好地滿足老年人在居住環境、日常出行、健康服務、養老服務、社會參與、精神文化生活等方面的需要，探索建立老年友好型社區創建工作模式和長效機制，切實增強老年人的獲得感、幸福感、安全感。

創建「全國性示範性城鄉老年友好型社區」將從六個方面著手，包括改善老年人的居住環境、方便老年人的日常出行、提升為老年人服務的質量、擴大老年人的社會參與、豐富老年人的精神文化生活和提高為老服務的科技化水平。

具體內容包括：支持對老年人住房的空間布局、地面、扶手、廚房設備、如廁洗浴設備、緊急呼叫設備等進行適老化改造、維修和配備，加強社區道路設施、休憩設施、信息化設施、服務設施等與老年人日常生活密切相關的設施和場所的無障礙建設，鼓勵社區自設老年教育學習點或與老年大學、教育機構和社會組織等合作在社區設立老年教育學習點，開展「智慧助老」行動……。

通知還附上「全國示範性城鄉老年友好型社區標準（試行）」，首批2000個示範性城鄉老年友好型社區將於2021至2022年創建，發揮示範引領作用。

老年人 老化

延伸閱讀

金牌農村苗縣初選揭曉 3社區進軍全國賽

彰化19歲女誤信「台北比較好賺」 遭網友軟禁一周獲救

浪貓絕育車開進上海 居民嘆：以後老鼠會變多

成功特教設校時護百年老榕！網拍熱景獲高雄環教綠星獎

相關新聞

冷空氣報到 上海霧霾散了

受較強冷空氣影響，上海霧霾消散，迎來降溫天氣。昨在上海外灘濱江步道上，許多遊人穿上禦寒的冬裝。

浙江寧波 發現世界最早古稻田

浙江省文物考古研究所14日披露，在浙江寧波餘姚發現的施嶴遺址古稻田，是世界上已發現的面積最大、年代最早、證據最充分的古稻...

老年友好型社區 陸5年將建5千個

大陸國家衛生健康委員會、全國老齡工作委員會辦公室近日發布「關於開展示範性全國老年友好型社區創建工作的通知」提出，到202...

1200多年歷史 上海一號古銀杏

上海市嘉定區安亭古樹公園內，編號為「0001」、有1200多年歷史的古銀杏，近日迎來最佳觀賞期，吸引眾多遊客前來觀賞。

中歐班列「灣區號」 首列跨境電商專車

滿載跨境電商貨物的「灣區號」中歐班列日前從深圳平湖南鐵路場站開出。該班列車是粵港澳大灣區首趟跨境電商專列，涵蓋電子產品、...

446人報考 深圳公職首招港澳人

大陸廣東深圳市2020年公務員考試12月12、13日舉行，共有5個職位定向港澳選拔，辦公地點集中在福田、羅湖、南山等市中...

示範村變違建…北京千戶遭強拆

北京昌平區崔村鎮「香堂文化新村」被北京當局指為違建，出動上千警力，強拆迫遷，事件持續延燒多日。其中一名居民、中國政法大學...

浙江湖州／湖筆之都 蠶花聖地 善璉鎮

被列為「文房四寶」之首的湖筆，產於湖州南潯區善璉鎮。善璉是中國湖筆文化和蠶文化的發祥地，素有「湖筆之都、蠶花聖地」美譽。鎮內的湖筆小鎮景區，形成以湖筆文化為統領，串聯「一館、一街、一寺、一祠、一廠、一山」六大主體的旅遊觀光帶。

浙江湖州／佛國仙境 靈峰寺

湖州地處浙江省北部，是一座具有2300多年歷史的江南古城，其下轄的安吉縣，是大陸第一個生態縣；縣城西南的靈峰山大雄峰，有一座1000多年的古寺廟－靈峰寺，是安吉最大的寺院，江南著名寺院之一，明代四大高僧之一的藕益大師住持與此。

浙江湖州／桑基魚塘 全球農業文化遺產

湖州桑基魚塘，主要集中在湖州市南潯區的菱湖、和孚和吳興區的東林3個鎮，現存有面積6萬畝的桑地和15萬畝的魚塘，是中國大陸傳統桑基魚塘系統最集中、最大、保留最完整的區域。2018年4月19日，在聯合國糧食與農業組織主辦的第五屆全球重要農業文化遺產國際論壇上，湖州桑基魚塘入選全球重要農業文化遺產保護名錄。菱湖「桑基魚塘」，被聯合國糧農組織譽為世界保留最完整、規模最大的生態農業模式。

浙江湖州／江南第一山 莫干山

相傳中國春秋末年，吳王闔閭命干將、莫邪夫婦三個月內鑄成兩支寶劍。可是，鐵水在爐中沸騰，就是不凝聚；莫邪捨身跳入爐中，殉祭爐神，鐵水始凝固，寶劍才鑄成，雄名「干將」，雌名「莫邪」。鑄劍的地方就在山中，故這座山名為莫干山。

內蒙古現「零下40度」極寒天氣 交通運輸受影響

中國內蒙古的呼倫貝爾市周日（13日）出現攝氏零下43.6度的極寒天氣，令當地市民感覺寒冷透骨，更改寫大眾對寒冷的「認知」。

熱門新聞

中國聯通客服貼文引蔣介石「剿共」名言 陸網友齊轟

張汝京站台也沒效？傳廣州海芯12吋晶圓廠停擺

流浪伯伯用手繪紙幣買麵 暖心老闆夫婦照樣給食物7年不揭穿：應該的

【專家之眼】陸企上市撐住了香港金融中心的地位

北大女教授稱抗疫收益達67兆 網友轟冷血：屍骨上的GDP

中國在緬甸邊境建「南方長城」 嚴防偷渡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。