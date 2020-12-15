浙江寧波 發現世界最早古稻田
浙江省文物考古研究所14日披露，在浙江寧波餘姚發現的施嶴遺址古稻田，是世界上已發現的面積最大、年代最早、證據最充分的古稻田。
中新社報導，施嶴遺址古稻田位於寧波餘姚市三七市鎮相嶴村施嶴自然村西側山谷中。根據寧波地區考古發掘成果來看，施嶴遺址古稻田所在的山前平原地帶，普遍存在古稻田層。
山前平原地帶的區域位置為完整保存古代農耕遺跡創造了條件。
先期勘探發現，施嶴遺址古稻田總面積約90萬平方公尺左右，包括河姆渡文化早期、晚期、良渚文化三個時期，從距今7000年一直延續到距今4500年左右。
根據目前發現來看，這三個時期的稻田結構均為「井」字形，前後延續發展。據悉，不同時期古稻田之間普遍有自然淤積層間隔。
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