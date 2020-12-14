內蒙古現「零下40度」極寒天氣 交通運輸受影響

中國內蒙古的呼倫貝爾市周日（13日）出現攝氏零下43.6度的極寒天氣，令當地市民感覺寒冷透骨，更改寫大眾對寒冷的「認知」。

據內蒙古自治區氣象局公布，上周六（12日）晚上8時至周日上午8時，呼倫貝爾市13個監測站均出現低於零下40度的極寒天氣，最低氣溫的地區為根河市烏力庫瑪，達零下43.6度。

該市警察呂昊俊稱，蒙兀室韋蘇木再遭遇冷空氣，氣溫暴跌，極寒天氣將當地水站凍壞，居民生活用水出現困難。大興安嶺最北滿歸林區亦出現極寒天氣，居民表示供暖部門已啟用備用鍋爐並網供熱，保障居民住戶室內溫度。

同時，上周六晚上9時由呼倫貝爾海拉爾區開往根河市的K7167次列車，更因為當地強降溫，車門被冰霜覆蓋。

呼倫貝爾市氣象局早於上周已先後發布強降溫天氣預報及寒潮藍色預警信號。氣象部門表示，極寒天氣對當地熱力供應、設施農業生產和牧區牲畜保暖、交通運輸等產生較大影響。

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文章授權轉載自《香港01》