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晶瑩剔透！ 遼寧大連海邊現冰棱奇觀

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
大連東港商務區海岸木棧道護欄掛上晶瑩剔透的冰棱。（香港文匯網）
大連東港商務區海岸木棧道護欄掛上晶瑩剔透的冰棱。（香港文匯網）

12月14日，遼寧大連東港商務區海岸木棧道護欄掛上晶瑩剔透的冰棱。受一股強冷空氣影響，大連市出現大風降溫天氣，氣溫驟降冰點以下，迎來入冬最冷一天。在大風和潮汐的作用下，大連東港海岸數公里的木棧道護欄掛上了晶瑩剔透的冰棱。

據新浪遼寧微博，當日，受一股速凍型冷空氣影響，大連市各地陸續出現降雪，並伴有大風，氣溫驟降冰點一下，大連市區最高溫度在-4℃附近，最低氣溫在-8℃上下，為今年入冬以來最冷的一天。在大風和潮汐的作用下，大連東港海岸數公里的木棧道護欄掛上了晶瑩剔透的冰棱，吸引了一些大連市民前來觀賞拍照。

同一天，大連市氣象台發布了大雪黃色預警、大風黃色預警、道路結冰黃色預警信號。

大連東港商務區海岸木棧道護欄掛上晶瑩剔透的冰棱。（香港文匯網）
大連東港商務區海岸木棧道護欄掛上晶瑩剔透的冰棱。（香港文匯網）

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