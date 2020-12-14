北京強拆香堂 陸高官後人質疑：執政能安心嗎？

北京昌平區崔村鎮「香堂文化新村」被北京當局強拆，中國政法大學法學院教授楊玉聖今天絕食抗議。大陸國務院前副總理陶鑄之孫、陶斯亮之子張亮在網上撰文表示，新官不理舊帳，區鎮政府把錯誤推給人民，「這樣執政，日子怎能過得安心？」他呼籲，強拆千萬別出人命，「無論是保住的房子，還是保住的烏紗，都會染上鮮血，永遠也擦不掉。」

網上流傳的張亮文章稱，二十一年前，香堂還是個貧窮落後的小山村。當年帶陶斯亮去看房子的是昌平縣的一位副縣長。 「文化新村」是個時髦的概念，讓人心動也心存不確。後來發現幾位朋友已經落戶，都是（中共）開國功勳的後代，也有文化名人，知名學者，更有著名的律師。而陶斯亮下決心買香堂的小院也是為了存放父親陶鑄和母親曾志的手稿，書籍，用具等等，被視為珍寶的。

現在，這一切都將成為記憶。記憶的開端是美好，結尾卻是悲憤。最近流言很多，很多並不可信。什麼所謂「龍脈說」，「獎勵功臣說」，地產開發說等等，應該都是無稽之談。張亮文章稱，自己生長在共產黨家庭，深刻理解「中國共產黨」五個字的分量，絕不相信頭頂這五個字的人會幹出這等齷齪和骯髒的勾當！但是，他確為親眼目睹的那些事實心痛！看到老人在法院老淚縱橫，在幾百人面前向一位年輕的女法官下跪：「這是我唯一的財產了，求求你了！」…老人的絕望和悲痛，法官的同情和無奈。

文章稱，法律，是老百姓最後的稻草；法律，卻承受不住這樣的沈重！讓那麼多無辜的民眾從自己的家裡搬出去。他見一位老人問勸他搬家的人：大冬天的你讓我搬到哪裡？工作人員說你自己解決。工作人員心裡有沒有真正思考過這個問題？做決策的領導到底有沒有思考過這個問題？即使房必須拆，難道不能提前準備好一些過渡性的保障房，讓那些確實無家可歸的老人暫時放一放攢了一輩子的家當，讓他們在寒冬有個暖和點的住所嗎？人道主義在哪裡？

面對居民的質問：「我們有什麼錯？」「區鎮村政府錯了，為什麼要我們來承擔責罰？」的時候，沒有人敢直視他們的眼睛，沒有人正面回答他們的問題。那些工作人員、警察、保安、黑衣人沒有人回答問題，他們就像沒血沒肉的機器般，做著自己被吩咐要做的事，或嚴辭威懾，或厲聲呵斥，在他們眼裡，只有違法者，沒有無辜人。

文章稱，牆上貼滿血紅的標語，「發揮黨組織戰鬥堡壘作用。堅決剷除黑惡勢力滋生土壤」，我不知道黨要跟誰戰鬥，也不知道3800多戶居民，誰是黑惡勢力。他想起前一陣看到的某位大領導在會上說的話：要敢於刺刀見紅！我不寒而慄，什麼樣的人民內部矛盾，需要刺刀見紅？ ！他看到很多老人錄拍視頻，錄下語音，甚至寫好遺囑。

那種叫天天不應叫地地不靈的絕望，出路在哪裡？他聽有人說「出了人命他們就怕了！」他不知該怎樣規勸，請千萬不要！生命重於一切，對拆房的人和被拆的人，都一樣！用鮮活生命換來的，無論是保住的房子，還是保住的烏紗，都會染上鮮血，永遠也擦不掉。

看到民眾曬出的一份份蓋滿縣、鎮、村政府紅章的紅頭文件，正式批覆，組織決議，貼滿印花稅的協議書，縣級政府發放的紅本證書，張亮怎麼也想不明白，這些章跟限期搬遷的告示上的紅章難道不是同一個嗎？落款人難道不是同一個嗎？大陸總理李克強說，政貴有恆。可現實呢？新官不理舊帳，換了一個官，不但以前的合同不認了，還要把違法的責任推給沒有錯誤的一方！這樣執政，日子怎能過得安心？