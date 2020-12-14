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女子拒隔離帶行李箱「翻牆逃跑」 遭3警壓地強制逮捕

聯合新聞網 / 綜合報導
四川當地一名女子拒絕配合隔離，竟拿著箱子踩著凳子強行翻越隔離圍牆。 圖／《頭條新聞》
四川當地一名女子拒絕配合隔離，竟拿著箱子踩著凳子強行翻越隔離圍牆。 圖／《頭條新聞

中國大陸四川因新冠疫情有零星爆發，成都日前新增1宗本地確診新冠肺炎病例，使確診者所在的成都郫都區馬上實施封閉管理，以防疫情擴散。但當地一名女子卻拒絕配合隔離，竟拿著箱子踩著凳子強行翻越隔離圍牆。經警察勸阻無效後，便對她採取強制措施。

據13日大陸媒體《頭條新聞》報導，影片中可以看到該女子踩上木椅後，先將行李箱搬過圍板，自己再爬過去，期間拒絕戴上四周民眾提供的口罩，並且高喊「為什麼限制自由？沒得新冠為什麼要關起來？」

但當該女子翻牆至另一邊時，卻馬上遭警察壓制在地，並強制戴上口罩，而該女子則四處叫喊「我又沒殺人，憑甚麼抓我？」警方隨後便用防暴叉將女子控制在一張椅子上，待該女子情緒平復後才帶走。而據相關單位指出，目前該名女子已獨自被安置當地的在一個旅館房間內。

警方使用防暴叉將女子控制在一張椅子上，待其情緒稍為平復後帶走。 圖／《頭條新聞》
警方使用防暴叉將女子控制在一張椅子上，待其情緒稍為平復後帶走。 圖／《頭條新聞

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