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閃電五連鞭不夠看！陸鐵襠功大師胯下練到無堅不摧

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
軍屯武術館館長王留太親自向路透記者示範鐵襠功。路透
軍屯武術館館長王留太親自向路透記者示範鐵襠功。路透

中國大陸最知名武術大師要是自創「閃電五連鞭」絕招的馬保國莫屬，雖然他只撐30秒就被業餘拳擊手擊倒，卻也因此成為人氣明星，最近甚至閃電復出要拍電影，而河南洛陽則有一位武術大師王留太頗不尋常，他專練胯下「鐵襠功」，將男性脆弱部位練到無堅不摧，下體甚至能頂住巨木撞擊。

王留太本來不輕易外傳絕技，但現在面臨後繼無人的窘境。王留太與他的門人不得不開始外出表演、受訪和經營社群媒體，希望招收徒弟，保住門派的香火。

王留太當著記者面前演練「鐵襠功」，用2公尺長的鐵皮樁猛撞胯下，他面不改色表示「練鐵襠功也有勁，做了以後很舒服」。

社群媒體 男性

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